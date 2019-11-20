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15:21
Путин не уверен в способности Зеленского изменить ситуацию в Донбассе
16:43
В Ленобласти планируется развивать велосипедную инфраструктуру
16:20
Компания Runko Group установила новое оборудование на заводе в Ленобласти
16:01
Компания «СКА-Арена» стала единственным участником торгов на реконструкцию СКК
15:49
Участок на проспекте Маршала Блюхера выставили на торги по аренде
15:21
Мясокомбинат «Нейма» в Ленобласти приобрел предприниматель из Москвы
15:10
Матч Кубка Первого канала вновь пройдет на «Газпром Арене»
14:45
Госстройнадзор завершил проверку новой поликлиники в Зеленогорске
14:17
В Петербурге нет тренда на уменьшение метражей квартир
14:13
ИКЕА открыла дистрибьюторский центр прямой доставки в Ленобласти
13:35
Тестовую зону 5G расширят до «Газпром Арены» и Царского Села
13:29
СМИ: Дело доцента Олега Соколова передадут в Центральный аппарат СКР
12:50
В Водоканале заявили о полном содействии силовикам в проведении обысков
12:44
Заксобрание Петербурга одобрило поправки в проект бюджета на 2020 год
12:10
Петербургские парламентарии предложили ужесточить наказание за незаконные свалки
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15
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
фотогалерея_1
Ъ-Санкт-Петербург-Online
от
20.11.2019, 10:08
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Финансы
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Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия