Длинный рубль потянуло к звонкой лире

Как сообщил Минфин, Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах. Документ предполагает постепенный переход на использование рублей и лир во взаимной торговле, что должно снизить валютные риски контрагентов двух государств. Впрочем, радикальных изменений в ближайшее время не произойдет — компании продолжат ориентироваться на курсы нацвалют к доллару.
Россия и Турция подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, а также о расширении и укреплении межбанковского взаимодействия. Об этом сообщил российский Минфин. Со стороны России соглашение подписал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, с турецкой — министр казначейства и финансов Берат Албайрак.
Соглашение предполагает постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами.
«При этом страны намерены организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран,— говорится в сообщении Минфина,— для повышения уровня обеспечения ликвидностью в национальных валютах будут развиваться инструменты выпуска российскими и турецкими эмитентами долговых ценных бумаг на национальных рынках двух стран».
Заметим, что на практике при наличии возможностей проводить операции в нацвалютах компании продолжают ориентироваться при расчетах на их курсы к доллару, и радикальных изменений в торговых расчетах в ближайшее время не произойдет: прямые расчеты в нацвалютах предполагают большой объем торгов для формирования адекватного кросс-курса.
В июне было заключено межправсоглашение о расширении использования рублей и юаней в двусторонней торговле. Весной о подобном переходе велись переговоры российской стороны с Ираком. Напомним, прошлой осенью Белый дом объявил о проработке вопроса снижения зависимости российской экономики от доллара в качестве защиты от новых санкций.
За год с апреля 2018-го по апрель 2019 года Банк России сократил долю долларовых активов в структуре резервов почти вдвое: с 43,7% до 23,6%, а непосредственно американских — втрое, c 29,2% до 9,2%, следует из опубликованного вчера обзора деятельности ЦБ по управлению активами. Политически мотивированный выход из высоконадежных американских облигаций продолжает заметно менять структуру резервов ЦБ: место доллара занимают юань, евро и золото. При этом если за отчетный год вложения в юань показали весьма высокую доходность, то с евро ЦБ оказался в минусе.
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