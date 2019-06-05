Россия и Китай договорились перейти на расчеты в нацвалютах

Президент России Владимир Путин после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что две страны договорились «развивать практику расчетов в нацвалютах». По итогам переговоров было заключено межправсоглашение о «расширении использования рублей и юаней» в двусторонней торговле.

По словам господина Путина, Россия и Китай продолжают взаимодействие в энергетике. Страны ведут переговоры о возможном экспорте топлива «по западному направлению, а также с российского Дальнего Востока», рассказал глава государства.

«Россия лидирует по поставкам нефти в Китай, в прошлом году отгружено 67 млн тонн сырья. В декабре будет введен в эксплуатацию трубопровод для транспортировки в КНР газа по так называемому восточном маршруту»,— сказал господин Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Си Цзиньпин сообщил, что товарооборот России и Китая достиг $100 млрд. «Улучшается качественный уровень нашего сотрудничества. Успешно реализуются стратегические проекты в области энергетики, инвестиций, космоса, авиации»,— отметил председатель КНР (цитата по «РИА Новости»).

Си Цзиньпин снова назвал Владимира Путина своим «самым близким другом и хорошим коллегой». «Это мой восьмой визит в Россию за период с 2013 года. Мы с президентом Путиным установили тесные рабочие контакты, а также глубокую личную дружбу. За прошедшие шесть лет мы встречались почти 30 раз»,— пояснил он.

После переговоров Владимира Путина с главой КНР были подписаны 25 торговых соглашений и 2 совместных заявления. Глава КНР также примет участие в Петербургском международном экономическом форуме 6 и 7 июня.

Напомним, в мае в Сочи состоялась встреча глав МИДов России и Китая Сергея Лаврова и Ван И.

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