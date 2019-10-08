В Совфеде предложили блокировать пользователей e-mail и мессенджеров

Группа членов Совета федерации внесла в Госдуму законопроект о блокировке пользователей e-mail-сервисов и мессенджеров за распространение запрещенной в России информации, заявил «РИА Новости» один из авторов инициативы сенатор Андрей Клишас («Единая Россия»).

«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие — "организатор сервиса обмена сообщениями"»,— заявил господин Клишас.

По его словам, целесообразно блокировать не отдельные сообщения, а пользователей, отправляющих их. Сенатор отметил, что проект предполагает изменения в КоАП для усиления ответственности для «организаторов сервисов».

Штраф за невыполнение требований о блокировке для граждан может составить от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб.

Другими авторами законопроекта выступили сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин (все — «Единая Россия»). Ранее они же внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести ограничения на использование электронной почты. Они считают, что принятие документа позволит снизить число анонимных сообщений о террористических актах.

В частности, почтовые сервисы должны будут обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети, которые «идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ». По информации «Дождя», в Госдуме не готовы поддержать этот законопроект, так как инициатива не была согласована в Кремле и к документу есть вопросы.

Подробнее об инициативе сенаторов читайте в материале “Ъ” «Пользователей e-mail идентифицируют по телефону».