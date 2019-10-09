Отпуск депутата стал его делом

Сысертская межрайонная прокуратура (Свердловская область) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении спикера думы Сысертского городского округа Александра Карамышева. По версии следствия, он незаконно получил зарплату за октябрь–ноябрь 2017 года, хотя, по версии следствия, в это время был в отпуске за границей. Александр Карамышев считает, что стал жертвой технической ошибки.



О направлении материалов уголовного дела Александра Карамышева в Сысертский районный суд сообщила прокуратура Свердловской области. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ), и служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ).

По версии следствия, в некоторые дни октября и ноября 2017 года Александр Карамышев был за границей по делам, не связанным с его депутатской деятельностью. При этом он покинул рабочее место без предоставления документов, подтверждающих уважительность его отсутствия. Позднее он утвердил два табеля учета рабочего времени за оба месяца, где содержались «заведомо ложные сведения о полной отработке рабочего времени», а также четыре платежных поручения о зачислении ему заработной платы. Документы были переданы МКУ «Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа» для начисления ему заработной платы — на общую сумму более 53 тыс. руб. «Своими действиями обвиняемый причинил бюджету муниципального образования материальный ущерб»,— отметили в прокуратуре.

Александр Карамышев не признает вину. «До 20 числа в бухгалтерию подаются табели учета рабочего времени. У меня случилось так, что мы сдали табели. Специалист, который подает их, ушла в отпуск, потом я тоже решил уйти в отпуск. После того как она вернулась, я попросил ее сделать исправительные табели. Она вовремя их не подала. Это была техническая ошибка специалиста»,— рассказал он. Он добавил, что вменяемого ему обогащения нет, так как если бы он пошел по документам в отпуск, ему бы зачислили те же самые 53 тыс. руб.

После появления 1 февраля сообщений об обысках в доме Александра Карамышева в поселке Большой Исток «Единая Россия» объявляла на заседании президиума регионального политсовета о возможной приостановке его членства в партии. Как уточнили “Ъ-Урал” в «Единой России», его членство не приостановлено. «Дело передано в суд, другой информации у нас нет»,— отметили в партии. В июле Сысертский районный суд вынес решение о досрочном лишении полномочий депутата Александра Карамышева. Депутат обжаловал решение в Свердловском областном суде. Следующее заседание назначено на 16 октября.

Александр Карамышев родился в 1969 году в селе Балкашино (Акмолинская область, Казахстан). В 2001 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. Основал колбасную фабрику «Карамышев». В 2014–2017 годах был главой Сысертского городского округа. С 2017 года — спикер думы.

Мария Арабей