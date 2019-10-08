Lamborghini готовит 4-дверный электромобиль

Компания Lamborghini намерена расширить модельную линейку за счет 4-дверного электромобиля, сообщает Autocar.

Как отметил руководитель отдела исследований и развития итальянского автопроизводителя Маурицио Реджиани, новинка появится не раньше 2025 года и к этому моменту технологии позволят сделать электромобиль, который будет отвечать всем требованиям Lamborghini.

По данным издания, машина, которую построят по мотивам концепт-кара Lamborghini Estoque 2008 года (на фото), будет базироваться на разработанной Porsche и Audi платформе для электромобилей. Дизайн модели будет выполнен в стилистике кроссовера Lamborghini Urus.

Напомним, в настоящее время Lamborghini выпускает всего три автомобиля — спорткары Huracan и Aventador и их модификации, а также кроссовер Urus. Все модели оснащаются исключительно бензиновыми силовыми агрегатами. Гибридный мотор есть только у лимитированного суперкара Lamborghini Sian FKP 37, представленного в 2019 году.