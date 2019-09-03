Lamborghini рассекретила 820-сильный гибридный суперкар Sian

Lamborghini Sian. Фото: Lamborghini

Lamborghini Sian. Фото: Lamborghini

Lamborghini Sian. Фото: Lamborghini

Lamborghini Sian. Фото: Lamborghini

В состав бензо-электрической силовой установки входит атмосферный бензиновый 6,5-литровый V12, мощность которого была увеличена до 785 л.с. В 7-ступенчатую роботизированную коробку передач встроен 48-вольтовый электродвигатель, который также отвечает за движение задним ходом и езду на малых скоростях. При этом вместо литий-ионной батареи для хранения энергии используются суперконденсаторы.

Суперконденсаторы позволяют с одинаковой скоростью отдавать и запасать энергию, поэтому Lamborghini Sian получил систему рекуперации энергии на торможениях. Это помогает при разгоне до 130 км/ч, что позволило улучшить динамику разгона 0-100 км/ч до 2,8 секунды. Модель стала самым динамичным Lamborghini в истории марки.

Дизайн суперкара выполнен в современном стиле, который отсылает к классическому Lamborghini Countach. Y-образные элементы заимствованы у концепт-кара Lamborghini Terzo Millennio, представленного в 2017 году. Часть деталей кузова сделаны из инновационного материала, который реагирует на температуру, создаваемую выхлопной системой, что приводит к вращению элементов и обеспечивает охлаждение агрегатов.

Шоу-кар, представленный на автосалоне во Франкфурте, получит цвет зеленый Verde Gea и золотой Oro Electrum — многослойная окраска будет включать в себя золотые хлопья и золотые кристаллы. Салон декорируют кожей с деталями из 3D-печати.

Тираж Lamborghini Sian составит всего 63 экземпляра. Стоимость первого серийного гибридного суперкара итальянской марки не называется, поскольку все автомобили уже проданы.