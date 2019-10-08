Российская прыгунья в высоту призвала к отставке руководство ВФЛА

Российская прыгунья в высоту, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене потребовала отставки президента Всероссийской федерации легкой атлетики и одновременно министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина после его интервью на «Спорт-Экспресс». Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

«Советую господину Шляхтину перестать сваливать свой "профессионализм" на членов моей семьи или команды. Я таких вещей не потерплю. Позиция всей моей команды — руководство ВФЛА должно уйти в отставку»,— написала Мария Ласицкене.

Ранее руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призывал к масштабным кадровым перестановкам во Всероссийской федерации легкой атлетики, пытаясь добиться отставки ее президента Дмитрия Шляхтина. Господин Ганус уверен, что такая мера приведет к восстановлению легкоатлетической федерации, до сих пор находящейся под международными санкциями из-за допингового ­скандала.

Дмитрий Шляхтин занял пост руководителя ВФЛА в 2016 году, занимая на тот момент должность министра спорта Самарской области. Это ведомство он возглавил в 2012 году, когда главой региона был Николай Меркушкин. Работа Дмитрия Шляхтина неоднократно подвергалась критике со стороны депутатов и общественников, однако ему удавалось сохранить свой пост.

Алена Смирнова