Смольный: Требования правил благоустройства соблюдены на 81% объектов капстроительства

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга провела мониторинг соблюдения правил благоустройства на объектах капитального строительства в городе. По итогам проверки специалистами ГАТИ было осмотрено 623 объекта, на 506 из них нарушения не зафиксированы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

При этом на 110 из 117 объектов с нарушениями требований правил благоустройства заказчиками выступают коммерческие организации. В основном нарушения касаются неудовлетворительного содержания временных ограждений, прилегающей территории и выноса грязи на городскую территорию.

Отметим, что всего на территории Петербурга в настоящий момент расположено 784 объекта капитального строительства со сроком его планового окончания в 2019-2026 годах.