ДНР и ЛНР подтвердили готовность начать разведение сил 9 октября

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова начать разведение сил в Петровском 9 октября, говорится в сообщении на сайте Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК). К аналогичному действию в Золотом готовы представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявляют в Народной милиции ЛНР.

Обе республики уведомили о своей готовности Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ. В подтверждение своим словам ДНР 9 октября запустит сигнальную ракету белого цвета. Процесс разведения сил в Петровском займет три дня.

По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, подготовка к разведению сил в районе Золотого технически проходит успешно. Господин Загороднюк отмечает, что «разведение сил и средств может начаться только после семи дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено».

По его словам, украинские военные отойдут на такое расстояние, чтобы в случае нарушения договоренностей можно было вернуться обратно. Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак уточнил, что разведение войск в Донбассе будет зеркальным — на расстояние одного км от линии соприкосновения.

«Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию»,— сказал господин Хомчак (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, 1 октября трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась о единой редакции «формулы Штайнмайера» и согласовала разведение сил конфликтующих сторон. Договоренности должны были способствовать встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже.

Отвод сил должен был начаться сегодня, 7 октября. Однако министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил что разведение сил не состоится из-за нарушения перемирия, после этого разведение сил перенесли на 9 октября.

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