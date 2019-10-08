В Самаре не нашли новых желающих для строительства моста у Климовки

На конкурс на заключение концессионного соглашения о строительстве обхода Тольятти с мостом через Волгу не поступило новых заявок. Об этом сообщается на сайте Главного управления организации торгов Самарской области.

«Уведомляем, что в установленный срок заявки о готовности к участию в конкурсе от иных лиц не поступили»,– говорится в сообщении.

В связи с этим соответствующий договор планируется подписать с концессионной компанией «Обход Тольятти». Ранее она предложила стать инвестором и строителем моста у Климовки. Концессионное соглашение касается создания объектов, которые станут частью международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай».

Георгий Портнов