Банк взыскал долги со структур экс-депутата свердловской облдумы

Как стало известно «Ъ-Урал», Октябрьский райсуд Екатеринбурга частично удовлетворил иск Татфондбанка (признан банкротом) к компаниям, аффилированным с бывшим областным депутатом и постпредом Татарстана в Свердловской области Ринатом Садриевым. По решению райсуда, ответчики - ООО «Авто-вираж», ООО «Ю-Ви-Эй-Транс» и Ринат Садриев должны возместить банку порядка 430 тыс. руб.

Согласно материалам дела, Татфондбанк с компанией «Авто-вираж» заключил кредитный договор на 17,8 млн руб. Кроме того, банк предоставил кредит на 13 млн руб. и компании «Ю-Ви-Эй-Транс». По обоим кредитам образовался долг в 1,7 млн руб.

Часть задолженности возникла из-за того, что арбитражный суд в ходе рассмотрения дела о банкротстве Татфондбанка, признал недействительными банковские операции заемщиков по досрочному погашению кредитов. В итоге и образовался долг, на который были начислены проценты.

Ринат Садриев обсуждать исковые претензии Татфондбанка отказался.

Анна Макушина