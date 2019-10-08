Песков ответил Лукашенко: Россия не сторона конфликта в Донбассе, но готова помочь

Россия не является стороной конфликта на Донбассе, но считает важным помочь Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе стала результатом «конфликта России и Украины».

«Конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом, и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта»,— сказал господин Песков. При этом приоритетной он считает помощь Украине в решении этой проблемы. «Здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов»,— добавил пресс-секретарь.

Господин Песков 7 сентября уже говорил, что Кремль «имеет влияние» на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, но не является стороной конфликта на востоке Украины. 8 сентября господин Лукашенко на форуме «Минского диалога» назвал решение конфликта на востоке Украины ключевым вопросом безопасности в Европе, призвал всех включиться в его урегулирование и помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому «справиться с этой проблемой».

О чем еще говорил господин Лукашенко на форуме — в материале “Ъ”.