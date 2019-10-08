RAEX: По итогам первого полугодия 2019 года объем выданных группой TWINO займов вырос на 11%

Международная финтех-группа TWINO, работает в России под брендами Езаем и Монеза, упрочила лидерские позиции по итогам исследования RAEX российского рынка микрофинансирования.

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) представило результаты исследования рынка микрофинансирования по итогам первого полугодия 2019 года. В рамках анкетирования 71 микрофинансовых организаций России составлены рэнкинги компаний по различным отраслевым признакам.

По данным Эксперт РА совокупный объем выданных группой TWINO в России займов по итогам первого полугодия 2019 года превысил 5,018 млрд рублей – на 11% больше, чем годом ранее.

В рэнкинге МФО по объему портфеля в сегменте займов «до зарплаты» группа TWINO заняла третье место среди всех компаний. На 1 июля 2019 года объем портфеля PDL составил более 3,013 млрд рублей.

«По итогам первого полугодия 2019 года Топ-10 компаний профинансировали займов на сумму более 37 млрд рублей, что в 42% больше, чем годом ранее. Несмотря на жесткое регулирование сектора, на введение дополнительных ограничений, мы ожидаем, что рынок альтернативного кредитования продолжит свое развитие. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам 2019 года объем рынка прибавит около 30% и приблизится к 220 млрд рублей», – отметил генеральный директор международной финтех-группы TWINO Ашот Торосян.

ООО МФК "ВЕРИТАС", ОГРН 1127746672130, Рег. №651303045003161 от 14.05.2013 г., подробности об условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.ezaem.ru