«Банк "Восточный" дает положительные характеристики и тому, и другому обвиняемому»

Следствие по делу инвестфонда Baring Vostok может быть завершено к Новому году. Об этом на заседании Басманного суда заявила следователь Людмила Самойленко. Пока до середины января продлен домашний арест основателю Baring Vostok Майклу Калви и его деловому партнеру Филиппу Дельпалю. Их, а также еще четверых фигурантов дела подозревают в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». При этом банк предоставил положительные характеристики на Дельпаля и Калви, сообщил корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов. Он работал в зале суда.

— В мотивировочной части этого решения — продлить домашний арест и Калви, и Дельпалю — судья Наталья Дударь, по сути, перечислила все те доводы, которые в своем ходатайстве заявила следователь Людмила Самойленко. Помимо стандартных формулировок о том, что Калви и Дельпаль могут на свободе скрыться от следствия и также обвиняются в тяжком преступлении, следователь добавила, что до 13 октября — это был срок, до которого действовала предыдущая мера пресечения — следователи не успевают расследовать все что нужно по этому делу. Нужно будет еще предъявить обвинение в окончательной редакции всем фигурантам, кроме того, изучить информацию на изъятых электронных носителях, которые в большом количестве у следователей появились, и, более того, провести психиатрическую экспертизу одного из фигурантов, допросить сотрудников банка «Восточный», а также провести очные ставки потерпевших по этому делу и непосредственно самих обвиняемых.

Прокурор и сами потерпевшие — это представитель Шерзода Юсупова и представитель банка «Восточный» — не возражали против таких аргументов и просили оставить под домашним арестом и Филиппа Дельпаля, и Майкла Калви. И тут выяснилась интересная деталь из материалов дела.

Банк «Восточный» представил характеристики, как на американца, так и на француза. Дельпаль работал директором департамента по развитию бизнеса головного офиса, и в банке отметили его большой опыт, и нареканий к нему у кредитной организации нет. А Калви как член совета директоров «Восточного» — это следует из характеристики, оглашенной судьей — действует добросовестно и разумно, в интересах банках.

Вот такой парадокс случился на заседании суда: банк «Восточный» среди потерпевших, но при этом дает положительные характеристики и тому, и другому обвиняемому.

— Филипп Дельпаль жаловался, что он не может проводить время со своей семьей. Но ведь он находится под домашним арестом, почему так получается?

— Когда его переводили под домашний арест, из СИЗО, его отправили отбывать эту меру пресечения в квартиру в Денежном переулке, при этом его семья проживает в другом месте Москвы — на Долгоруковской улице. Там квартира побольше, и там как раз живут его жена и две несовершеннолетние дочери. И Дельпаль на заседании активно пытался донести до следователей, до судьи, что если все-таки его, как и Майкла Калви, не отпустят под залог в 5 млн руб., чтобы хотя бы ему изменили условия домашнего ареста, чтобы он мог находиться со своей семьей. Кроме того, и Дельпаль, и Майкл Калви просили, если все-таки судья оставит их под домашним арестом, чтобы им разрешили прогулки как минимум два часа в день. Но это ходатайство ни в отношении Калви, ни в отношении Дельпаля судья в итоге не удовлетворила.

— Судья не объяснила, почему Дельпалю нельзя находиться в квартире под домашним арестом, но со своей семьей?

Почему может быть прекращено уголовное преследование американского инвестора Читать далее

— Нет, именно этот момент в отношении французского представителя Baring Vostok судья не пояснила. Она просто заявила, что меру пресечения нужно оставить такой, какая она есть, и все ограничения, которые налагаются на тех, кто находится под домашним арестом, сохраняются в полном объеме. В частности, они не могут, например, пользоваться электронной почтой, совершать телефонные звонки, если только это не звонок куда-нибудь в экстренную службу, и общаться они должны только с определенным кругом лиц, в который входят в основном их адвокаты, следователи. А какое-то другое общение возможно только после согласования с представителем следственного органа.

Беседовал Марат Кашин