Туалеты на вокзалах в России станут бесплатными с 2020 года

Посещение туалетов на железнодорожных вокзалах с 1 января 2020 года станет бесплатным для всех, сообщил газете «Гудок» начальник Дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ) РЖД Георгий Геворкян. Сейчас бесплатно воспользоваться туалетом могут пассажиры, предъявившие билет, а также льготные категории граждан.
«Первым индикатором необходимости перевода услуг санитарных комнат на безвозмездную основу стали регулярные обращения граждан по поводу стоимости, примерно 20% из них носили негативный характер. Кроме того, анализ финансовых показателей на 87 вокзалах показал убыточность этой услуги»,— сказал господин Геворкян. Сейчас разрабатываются техкарты для уборки, поскольку нагрузка на санитарные комнаты возрастет. 67 из них также планируется модернизировать до конца года.
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