Samsung сообщила о падении квартальной операционной прибыли на 56%

Крупнейший в мире производитель микропроцессоров памяти и смартфонов южнокорейская компания Samsung Electronics опубликовала предварительные финансовые результаты третьего квартала.
По оценкам компании, операционная прибыль за отчетный период снизится на 56% по сравнению с третьим кварталом 2018 года и составит $6,4 млрд. Кроме того, квартальная выручка также снизится, однако не столь значительно — на 5,3% и составит $51,8 млрд.
В прошлом году в третьем квартале у Samsung Electronics была рекордная прибыль — $15,5 млрд, однако после этого операционная прибыль южнокорейской компании только падала на фоне снижения продаж чипов, связанного с торговым спором между США и КНР, а также конфликтом вокруг Huawei.
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