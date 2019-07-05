Прибыль Samsung упала на 56% из-за торговых войн и конфликта вокруг Huawei

Сегодня, 5 июля, Samsung Electronics предупредила, что по итогам второго квартала ее операционная прибыль, скорее всего, составит 6,23 трлн вон ($5,3 млрд), что на 56% меньше, чем годом ранее. Выручка также, скорее всего, сократится, хотя и не так значительно: на 4,2% — до 52,39 трлн вон ($44,7 млрд).

После публикации прогноза акции Samsung Electronics опустились в цене на 1%. Детальный отчет за второй квартал компания выпустит в конце месяца.

В своем прогнозе компания никак не объяснила снижение прибыли. Однако аналитики считают, что это связано с падением продаж чипов, которое, в свою очередь, связано с продолжающимся торговым спором между США и КНР, а также конфликтом вокруг Huawei.

«Вряд ли можно сказать, что текущая ситуация располагает к позитивным результатам — разгоревшийся конфликт между США и Китаем, японские ограничения на экспорт и признаки торговых конфликтов вообще по всему миру сдерживают рост»,— цитирует Reuters аналитика корейской инвесткомпании Daishin Securities Ли Кен Мина.

«Когда на рынке не так много игроков, которые могут покупать чипы вместо Huawei, то Samsung приходится снижать цены»,— отметил накануне в интервью телеканалу CNBC аналитик корейской Sangsangin Investment & Securities Джей Ким.

Евгений Хвостик