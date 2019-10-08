Кремль отказался анонсировать отставки губернаторов

Кремль не будет анонсировать ротацию губернаторов, которая «постоянно происходит», сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию о запланированных отставках. Ранее о возможной волне смены губернаторов сообщил “Ъ”.

«Мы никогда кадровые какие-то перестановки не анонсируем, не будем это делать и на этот раз. В губернаторском корпусе постоянно происходит ротация. Это нормальный процесс. Происходит обновление губернаторского корпуса. Наверняка оно будет происходить и дальше. Но называть кого-то конкретно, скажем так, наиболее вероятными фигурами для отставки я бы не стал»,— сказал господин Песков.

По данным “Ъ”, во второй половине октября может начаться новая волна губернаторских отставок. Она затронет регионы, где в 2020 году пройдут выборы. Кремль учитывает динамику рейтингов и антирейтингов губернаторов.

Подробнее — в материале “Ъ” «На губернаторов примеряют отставки».