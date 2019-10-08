Челябинск вошел в топ-10 городов РФ по продажам новых кроссоверов и внедорожников

За восемь месяцев 2019 года в Челябинске было продано более 3,7 тыс. новых внедорожников и кроссоверов. По этому показателю региональный центр оказался на девятом месте в топ-40 российских городов по объемам рынка сегмента SUV, сообщает аналитической агентство «Автостат». По доле продаж внедорожников и кроссоверов на рынке новых легковых автомобилей Челябинск отстает от среднероссийских показателей – 40,6% по сравнению с 43,7%.

Всего за восемь месяцев этого года рынок SUV составил почти 440 тыс. машин. Почти четверть всех купленных кроссоверов и внедорожников суммарно принадлежит Москве (72,6 тыс. шт.) и Санкт-Петербургу (33 тыс. шт.). При этом на долю SUV в столицах приходится каждый второй автомобиль: 51,2% и 49,9% соответственно. На третьем месте по объемам рынка этого сегмента Казань (6,5 тыс.), затем идут Екатеринбург (6,1 тыс.) и Самара (5,2 тыс.). Наибольшую долю на рынке внедорожники занимают во Владивостоке – почти 73%, Архангельске – 61,7%, Иркутске – почти 59%.