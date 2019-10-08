Суды начали рассматривать банкротные иски к юрлицам «Модуса» в Воронеже и Липецке

Начато производство банкротных исков липецких и воронежских юрлиц «Модуса»

Липецкий и Воронежский арбитражные суды приступили к рассмотрению пяти из шести банкротных исков к региональным юрлицам автодилера «Модус» от принадлежащего Сбербанку ООО «СБК геофизика», следует из картотеки арбитражных судов. Речь идет о ООО «Модус Л» и ООО «Модус-Липецк», сумма претензий к которым от ООО «СБК геофизика» не раскрывается. Сумма требований к воронежскому ООО «Модус-премиум» составляет 2,08 млрд руб. основного долга, обеспеченного залогом имущества должника. Основной долг ООО «Модус-ВН» составил 2,48 млрд руб., 37,5 млн руб.обеспечено залогом имущества общества. Объем претензий к ООО «Модус-Воронеж» не раскрываются, иск к ООО «Модус-В» пока не принят к производству.

О расследовании мошенничества в «Модусе» — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова