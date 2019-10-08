В Ульяновской области три предприятия не выплачивали зарплату на сумму более 600 тыс. рублей

В Ульяновской области руководство трех предприятий не выплачивало заработную плату работникам, задолжав более 600 тыс. руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в августе 2019 года ООО «Деметра» и ООО «Интеграл» не оплатили работу 25 сотрудникам организаций. «Аналогичный факт выявлен в МУП «УК ЖКХ» МО «Цильнинский район», где администрация хозяйствующего субъекта-банкрота допустила образование долга по зарплате за июнь текущего года перед четырьмя работниками»,— говорится в сообщении.

После обращения прокуратуры в суд администрации всех предприятий в начале октября этого года выплатили работникам все денежные средства.

Алена Смирнова