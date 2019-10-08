В Азербайджане сменится премьер-министр

Сегодня, 8 октября, парламент Азербайджана рассмотрит назначение нового премьера республики. Кандидатура всего одна — нынешний помощник президента по экономическим вопросам Али Асадов. Этот вопрос уже заявлен в повестку дня заседания, которое началось в 11:00 мск.

Прежний премьер, Новруз Мамедов уже написал заявление об отставке. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил источник в Азербайджане. «Заявление об отставке в связи с выходом на пенсию написано. О всех деталях сообщат на заседании парламента»,— сказал собеседник агентства. В должности господин Мамедов пробыл недолго — с апреля 2018 года.