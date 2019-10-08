Обвиняемого по делу о гибели восьми человек на руднике «Мир» нашли мертвым в СИЗО

В следственном изоляторе в Якутии нашли мертвым бывшего начальника подземного рудника «Мир» Алексея Бурксера, которого обвиняют по делу о смерти восьми человек после затопления шахты в 2017 году. Предположительно, он совершил суицид.

«Проверку проводит отдел по расследованию особо важных дел. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены иные неотложные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сказала “Ъ” старший помощник руководителя СУ СКР по Якутии Надежда Дворецкая.

Господина Бурксера и и. о. главного инженера рудника «Мир» Александра Манна арестовали вчера, 7 октября. Им предъявили обвинения по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба). Их взяли под стражу, потому что господин Бурксер якобы предпринимал попытки скрыться, а господин Манн воспрепятствовал расследованию уголовного дела.

«Начальник и исполняющий обязанности главного инженера рудника "Мир" владели информацией о возникшей аварийной ситуации, они не остановили работу подземного рудника и не приняли мер к выводу работников из выработок опасной зоны, что привело к трагедии»,— сообщили в СКР.

В пресс-службе УФСИН подтвердили факт гибели задержанного в СИЗО. «По данному факту УФСИН России по Республике Саха (Якутия), а также следственными органами проводится проверка. По предварительным данным, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено»,— сообщила начальник пресс-службы УФСИН, подполковник внутренней службы Светлана Афанасьева.

Компания АЛРОСА, которой принадлежит рудник, пообещала оказать помощь семье умершего. «Это трагическое событие — не только для семьи, но и всей компании. Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям. Надеемся, что результаты проверки позволят выяснить все обстоятельства произошедшего. Семье Бурксера будет оказана материальная помощь»,— приводит пресс-служба АЛРОСА слова гендиректора Сергея Иванова.

Авария на руднике произошла два года назад. В затопленной шахте находилось более 150 человек. Ввод рудника может обойтись в 73 млрд руб.

Подробнее об аварии читайте в материале “Ъ FM” «Вышли на свет».

Об оценке восстановления рудника — в материале “Ъ” «АЛРОСА оценила восстановление "Мира"»

Виталий Обедин, Якутск