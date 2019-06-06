АЛРОСА оценила восстановление «Мира»

АЛРОСА опубликовала предварительный расчет инвестиций в восстановление затопленного рудника «Мир» в Якутии. На это требуется 73 млрд руб. Рудник был затоплен в 2017 году, «Мир» был крупнейшим рудником компании, на который приходилось 10% добычи.

Капитальные вложения в восстановление затопленного рудника «Мир» в Якутии составляют 73 млрд руб.— такие оценки приводятся в презентации АЛРОСА для инвесторов (.pdf). Таким образом, компания впервые опубликовала расчеты вложений в восстановление рудника. В АЛРОСА подчеркнули предварительный характер названных цифр.

Решение о старте проекта будет принято после подготовки технико-экономического обоснования. По оценкам компании, внутренняя норма доходности проекта восстановления рудника составляет 18,3%.

Авария на руднике произошла два года назад. В момент затопления внутри находился 151 шахтер, 8 из них погибли. Полностью были разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, затоплены два горизонта. На «Мир» приходилось 10% добычи АЛРОСА. Запасы месторождения составляют 68,6 млн карат. Ожидается, что уровень добычи составит 3,8 млн карат в год, что превышает показатель 3,19 млн карат в 2016 году, когда рудник еще работал.

Работы по восстановлению рудника могут начаться не ранее 2024 года, заявляла АЛРОСА в марте. Решение будет приниматься на основе результатов доразведки глубоких горизонтов месторождения до отметки 1,3 тыс. м с целью подтвердить запасы. Затем планируется бурение контрольно-стволовых скважин для начала подготовки документации на вскрытие месторождения. В качестве альтернативы АЛРОСА рассматривает консервацию месторождения.

Евгений Зайнуллин