Оренбургская клиническая больница не оплачивала исполнительные контракты на 38 млн рублей

В Оренбурге ГАУЗ «Городская клиническая больница № 6» не выплачивало предпринимателям по исполненным контрактам 38 млн руб. Об этом сообщает прокуратура области.

Как установил надзорный орган, в феврале-мае 2019 года по договорам в клинику поставлялись медицинские изделия, продовольственные товары, компьютерная техника и прочие товары. Однако заказчик своевременно их не оплатил. Задержка платежей по отдельным контрактам составила до двух месяцев.

После рассмотрения представления прокурора все долги перед поставщиками были погашены.

Алена Смирнова