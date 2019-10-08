08 октября, вторник
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Оренбургская клиническая больница не оплачивала исполнительные контракты на 38 млн рублей

В Оренбурге ГАУЗ «Городская клиническая больница № 6» не выплачивало предпринимателям по исполненным контрактам 38 млн руб. Об этом сообщает прокуратура области.

Как установил надзорный орган, в феврале-мае 2019 года по договорам в клинику поставлялись медицинские изделия, продовольственные товары, компьютерная техника и прочие товары. Однако заказчик своевременно их не оплатил. Задержка платежей по отдельным контрактам составила до двух месяцев.

После рассмотрения представления прокурора все долги перед поставщиками были погашены.

Алена Смирнова


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