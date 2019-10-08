Эксперты опровергли запрет крафтового пива в России в 2021 году

Вступление в силу регламента ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции в 2021 году никак не затронет производство крафтового пива в России, указал член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин.

По его словам, само понятие крафтового пива никак не закреплено в официальных документах, соответственно, категория не может быть запрещена. Регламент ЕАЭС при этом только регулирует содержание ингредиентов в пиве, в частности, рекомендует использовать меньше солода, что больше затронет крупных производителей, указывает господин Небольсин. Он подчеркнул, что крафтовые пивовары знают о вступлении в силу документа и уже заявили, что не планируют снижать содержание солода в напитках.

О том, что из-за вступления в силу регламента ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции в 2021 году в России может исчезнуть крафтовое пиво, ранее сообщил канал RT со ссылкой на Росстандарт. Там утверждали, что по новым нормам производство крафтового пива не предусмотрено, а значит, деятельность компаний, которые будут заниматься его производством, с 1 января 2021 года будет приостановлена.

Анатолий Костырев