Небесные сферы

Не первый раз Jaeger-LeCoultre представляет часы, королем усложнений в которых становится трехмерный турбийон. Главная новинка 2019 года — Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpetuel.

В новой модели, настоящем музее часового искусства на запястье, прежде всего установлен гиротурбийон, пятый в истории Jaeger-LeCoultre. А еще — очень удобный в использовании вечный календарь, дату в котором можно корректировать как в одну сторону, так и в другую. К гиротурбийону и календарю добавлен минутный репетир с вестминстерским боем, следующим ритму и тону Биг-Бена, и возможностью пропуска пауз между четвертями и минутами. И наконец, узел «постоянной силы», чтобы ровно снабжать энергией все эти чудеса.

На мануфактуре Jaeger-LeCoultre в деревушке Сантье руководитель мастерской часовых усложнений Кристиан Лоран показывает под микроскопом, как движется в трехмерной «клетке» новый механизм. Он отличается от предыдущих своими размерами — и стал самым миниатюрным гиротурбийоном из всех выпущенных маркой.

До этого меня провели по мануфактуре, чтобы показать все стадии производства обычных часов — если, конечно, здесь делают «обычные» часы. Мы побывали в мастерских, где собирают калибры, смотрели, как скручивают пружину баланса, как центрируют балансовое колесо микроскопическими золотыми грузиками. Посетили художественные ателье, где рядом с граверами работают эмальеры. Теперь нам предстоит разобраться, как устроен гиротурбийон.

Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpetuel Фото: Jaeger-LeCoultre

Классический двухмерный турбийон был призван корректировать погрешности хода, вызванные земным тяготением. Абрахам-Луи Бреге изобрел его в конце XVIII века для карманных часов, лежавших вертикально в жилетном кармане. Уже на наручных часах, почти столько же времени находящихся в горизонтальном положении, он был не столь эффективен. Вместо одной оси понадобились две. На этом же принципе был основан прибор, названный гироскопом. С начала XIX века над ним работали германские, американские, французские ученые. А сам термин «гироскоп», сконструированный из греческих слов «вращение» и «наблюдаю», принадлежит усовершенствовавшему механизм Жану Фуко.

Гироскоп нужен для сохранения ориентации главного узла в пространстве, независимо от перемещения всего прибора. Гироскопы стали использоваться во всех приборах, помогающих точной ориентации в пространстве. Они применялись в авиации, в мореплавании, в военном деле. Гироскопы вели на цель торпеды, контролировали автопилоты, работали в приборах космической навигации. И только в нашем веке этот механизм превратился в одно из самых красивых часовых усложнений. Но для этого, разумеется, надо было суметь разместить его в наручных часах.

Кристиан Лоран, руководитель мастерской часовых усложнений Фото: Алексей Тарханов, Коммерсантъ

«Трехмерный», «сферический» или «многоосный» турбийон, он же Gyrotourbillon Jaeger-LeCoultre,— турбийон вдвойне, а то и втройне. Две независимые каретки обеспечивают его вращение в трех плоскостях и его эффективную работу при любом положении часов. Сложнейшее приспособление современной часовой механики — ответ Jaeger-LeCoultre на наметившееся обесценивание «обычных» турбийонов — слишком много их сейчас на рынке.

Впервые это усложнение было продемонстрировано в 2004 году в часах Jaeger-LeCoultre Master Gyrotourbillon 1, где гиротурбийон был помещен в дополнительную, вторую каретку-«клетку». С самого начала было ясно, что это редкое и дорогое приспособление стоит использовать только для исключительно сложных часов — к первому гиротурбийону были добавлены вечный календарь с ретроградными стрелками и уравнение времени.

Через четыре года появились часы Reverso Gyrotourbillon 2, в которых каретки турбийона снова вращались с разной скоростью, но на сей раз в узел входила не плоская, а цилиндрическая пружина. Наблюдать этот балет часовых деталей можно было с двух сторон, потому что инженеры Jaeger-LeCoultre соединили сразу два своих козыря — поворотный корпус и гиротурбийон. Эти часы в платиновом корпусе были толще и массивнее обычных Reverso (шар турбийона требовал дополнительного места) и снабжались особым предохранителем, который не позволял часам случайно развернуться на руке без желания владельца. Классическая модель Reverso никогда в этом не нуждалась, но когда на ее базе появились такие сложные и драгоценные модели, как Reverso Triptyque и Gyrotourbillon 2, защелка стала дополнительным элементом защиты.

В 2013 году и без того сложный узел стал еще сложнее. В Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee гиротурбийон стал «летящим», то есть опирающимся на каретку только с одной стороны. Пульсация спиральной пружины с измененными по форме оконцовками и вращение ее вокруг двух осей стали главным аттракционом модели, окно турбийона было сравнимо по размеру с расположенными рядом часовой и секундной шкалами. Но к этому добавлялся еще и механизм однокнопочного хронографа с «прыгающим» указателем минут.

В 2016 году четвертый гиротурбийон снова оказался в корпусе Reverso — на сей раз по случаю 85-летия знаменитой модели. Новые часы Reverso Tribute Gyrotourbillon de Jaeger-LeCoultre наделали шуму на женевском часовом салоне SIHH. Кроме того, что это был трехмерный гиротурбийон, который благодаря корпусу Reverso можно было рассмотреть со всех сторон, он был еще и максимально открыт: в его конструкции применялся новый элемент, маятник Gyrolab, подающий движение как на ладони. Общий размер гиротурбийона удалось уменьшить, корпус получился почти на треть тоньше, чем у Reverso Gyrotourbillon 2.

Эскиз коллекции Hybris Artistica Фото: Jaeger-LeCoultre

Теперь выпущена пятая модель. «Всего лишь пятая — и это за 186 лет существования марки! — говорит Катрин Ренье, глава Jaeger-LeCoultre.— Мы делали этот механизм целых пять лет. Зато перед вами самый миниатюрный гиротурбийон, который сочетается с двумя другими "великими" усложнениями: вечным календарем и минутным репетиром. Гиротурбийон — это наш, собственный, придуманный и выстраданный механизм. Но и репетир особой конструкции с его системой гонгов и молоточков-требюше — тоже итог развития наших разработок».

Неизвестно, остановятся ли мастера Jaeger-LeCoultre на пятой модели, в которой уже сделано все возможное для развития гиротурбийона. Но если однажды появится шестой вариант, он явно не будет простым повторением пройденного.

Алексей Тарханов