«Швейцария маленькая, а часовой мир еще меньше»

Тьерри Стерн возглавил Patek Philippe в 2009 году. До этого компанией управлял его отец Филипп Стерн, а до этого — Шарль и Жан Стерны, купившие в 1932 году старинную мануфактуру. Семья Стерн сделала ее самой знаменитой и самой дорогой часовой маркой мира.
— Сколько вы производите часов?
— В 2018 году мы выпустили 62 тыс. часов. В 2019-м мы сделаем примерно столько же, к тому же нам предстоит ввести в эксплуатацию новый корпус в План-лез-Уат, а с переездом всегда сложнее загадывать. Количество не наш приоритет, главное — качество.
— Вы говорите о 62 тыс. часов, при этом Patek Philippe — марка-«миллиардер», одна из семи с оборотом свыше 1 млрд франков. Рядом с вами гиганты Rolex, Omega, Cartier. Откуда ваши 1,35 млрд при таком ограниченном производстве?
— Мы играем в лото! Шучу. Наш капитал пропорционален навыкам и репутации, накопленным за 180 лет существования. Rolex за три месяца делает то, что мы делаем за год. Но у них огромные цифры производства. Наши часы стоят дорого и не теряют свою цену.
— Когда мы впервые встретились с вами, вы были молодым вице-президентом, а командовал всем ваш отец Филипп Стерн. Что изменилось с тех пор?
— Мы по-прежнему много советуемся с отцом, он не раз поддерживал меня в сложные моменты, потому что мог предвидеть результат моих действий. Но бывает и так, что мне приходится делать то, что отец не стал бы. Так было с запуском часов Pilot, о которых многие спорили «Patek это или не совсем Patek». Теперь мы видим, что эти часы востребованы, и у нас даже нет достаточного их количества, чтобы хватило всем желающим.
— Используете ли вы новые материалы?
— Мы работаем с золотом, платиной, реже со сталью. Я не думаю, что нам нужна керамика или тем более углепластик. Этак можно докатиться до пластмассы.
— Но ведь стальные часы и вправду дешевле?
— Мне кажется, странно покупать Patek Philippe, чтобы сэкономить деньги.
— Сейчас часовые марки стараются завоевать женскую аудиторию. Patek Philippe все-таки более мужская, чем женская марка. Не отстаете ли вы от моды?
— Женские часы занимают 30% нашего производства, мне хотелось бы поднять их количество процентов на 10. Ради этого мы вводим новые модели вроде автоматических Calatrava или круглых механических Twenty~4. Они потеснят наши кварцевые Twenty~4. Кварц вообще сокращается в нашем производстве до 12%, и это не только Twenty~4, но и часы серий Aquanaut и Nautilus.
— Вроде бы у вас уже все есть и все пользуется спросом. Зачем вам новые модели и новые расходы на них?
— Каждый год мы выпускаем не менее 20 новых моделей, потому что нам важно сохранять ритм творчества. Срок разработки часов в среднем на рынке — два-три года. У нас это занимает не меньше пяти лет, а иногда и больше. Почему? Да потому что другие спешат показать новинки, не задумываясь о том, что с этими часами произойдет через пять—десять лет, насколько они долговечны, ремонтопригодны, удобны в обслуживании.
— Какие линии лучше продаются? Есть ли «отличники» и «отстающие»?
— В принципе все равномерно. Nautilus, конечно, могли бы бить рекорды по продажам, но одни Nautilus не могут быть главными, все должно быть сбалансировано. Наименее рентабельная для нас модель — Golden Ellipse, но, поскольку она занимает в наших объемах меньше 1%, можно потерпеть, эти часы, я считаю, важны для нашего имиджа.
— Patek Philippe всегда держится особняком. Но согласуете ли вы политику с другими крупными игроками на рынке? Я знаю, например, что в момент кризиса Базельской ярмарки, когда многие марки с нее ушли, главные часовщики собрались, чтобы выработать общую политику.
— Швейцария маленькая, а часовой мир еще меньше, и конечно, мы все друг друга знаем. Что касается Базеля, мы собрались и решили, что общешвейцарская часовая ярмарка, имеющая столетнюю историю, важна для всех, поэтому мы были готовы проявить терпение и вернуться в Базель хотя бы на ближайший год.
— А в следующем году?
— Это во многом будет зависеть от позиции нового руководства Базельской ярмарки и, само собой, от настроения моих коллег.
Но так же трудно представить Базель, в котором останется только Patek Philippe. Это тоже было бы неправильно.
просмотров: 135473
просмотров: 85822
просмотров: 69222
просмотров: 47313
просмотров: 44950