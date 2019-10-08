Экс-мэр Сочи Анатолий Пахомов перешел на работу в ООО «Лукойл-Югнефтепродукт»

Анатолий Пахомов, бывший глава города-курорта Сочи, назначен исполнительным директором ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», сообщили ''Ъ–Юг'' в пресс-службе компании. Подробности назначения не озвучиваются, господин Пахомов занимал должность мэра Сочи с апреля 2009 по сентябрь 2019 года, после истечения срока полномочий его сменил Алексей Копайгродский.

ООО «Лукойл-Югнефтепродукт» (Краснодар) – стопроцентная «дочка» ПАО «Лукойл», занимается торговлей топливом. Компании принадлежит 13 нефтебаз и более чем 680 АЗС в 22 регионах ответственности: Краснодарском крае и Ставропольском краях, Республике Адыгея, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Республике Калмыкия, а также в Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Пензенской, Астраханской, Тульской, Брянской, Калужской и других областях России. Выручка в 2018 году – 124 млрд. руб., чистая прибыль – 1,3 млрд. руб.

Анна Перова, Краснодар