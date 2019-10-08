РБК: администрация президента начала поиски кандидатов в депутаты Госдумы

Администрация президента начала поиск кандидатов в депутаты Госдумы следующего созыва, сообщает РБК со ссылкой на источники. Предложения по списку подготовят внутриполитический блок Кремля, «Единая Россия», «Общероссийский народный фронт» и регионы. Предполагается, что это будут люди с безупречной репутацией, «патриоты своей страны», у которых нет проблем с законом, приводов в полицию и связей с внесистемной оппозицией, в частности с Алексеем Навальным и его сторонникам, а также с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского.

«Важно, чтобы депутаты были неформальными или формальными лидерами объединений или союзов, чтобы за ними стояли массы. Депутаты должны быть авторитетными и узнаваемыми в разных аудиториях»,— пояснил один из источников РБК. Речь идет о таком количестве кандидатов, чтобы их было достаточно и для формирования избирательного списка кандидатов в депутаты от «Единой России», и для выдвижения по одномандатным округам. Специальных установок по сфере деятельности кандидатов нет, для одномандатников критерием является высокий рейтинг. По словам собеседника РБК, «при составлении списка возможных кандидатов в Кремле, скорее всего, внимательно изучат состав доверенных лиц Владимира Путина во время президентской кампании 2018 года».

Выборы в Госдуму восьмого созыва состоятся в 2021 году. Как ранее сообщал “Ъ”, принять участие в избирательной кампании планирует ряд недопущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов.

Подробности — в материале “Ъ” «Кандидаты не бывают бывшими».