Фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» не смог обжаловать свой арест

Самарский областной суд в понедельник оставил под стражей генерального директора ООО «Петронефть актив» Владимира Жоголева. Мужчина является фигурантом дела о загрязнении нефтепровода «Дружба». Об этом “Ъ-Волга” сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Самарский районный суд продли срок ареста Владимира Жоголева до 30 января 2020 года. Рассмотрение апелляции другого фигуранта дела, бывшего гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Светланы Балабай, которая тоже содержится под стражей до конца января следующего года, перенесено на 10 октября.

В апреле «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества или участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК), краже из нефтепровода в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК) и приведении в негодность магистрального нефтепровода (ч. 4 ст. 215.3 УК РФ). Его фигурантами являются 13 человек.

Георгий Портнов