МИД Украины: Россия ищет новые основания для отмены саммита в «нормандском формате»

Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Как ранее сообщали источники “Ъ”, саммит в Париже вполне возможно провести уже в этом месяце.

«Я думаю, что, чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает определенные реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основания для того, чтобы не проводить эту встречу»,— сказал украинский министр в эфире телеканала ICTV и добавил, что «встреча откладывается все дальше и дальше».

Как добавил господина Пристайко, Москва выдвинула новое условие для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» — имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, так как Киев уже выполнил два необходимых условия (прекращение огня и согласование «Формулы»).

«Формулы Штайнмайера» названа по имени бывшего главы МИД ФРГ, а сейчас президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, и предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

По словам главы МИД Украины, на данный момент три лидера «четверки» — Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский — уже предложили удобные для них даты встречи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата саммита в «нормандском формате» будет зависеть от графиков лидеров четырех стран, которые еще предстоит согласовать. По словам господина Пескова, сейчас ведется непосредственно подготовка к саммиту по линии помощников глав государств и профильных ведомств.

О готовности лидеров России, Украины, Германии и Франции встретиться в Париже — в материале “Ъ” «От совместного информбюро».