Рессора до добра не доводит

В Башкирии разгорелась борьба за право контроля над крупнейшим в России производителем пружин и рессор — Белорецким заводом рессор и пружин (БЗРП). Предприятие с чистой прибылью около 270 млн руб.делят его акционер — предприниматель Владимир Скрипка и наследники его делового партнера — бывшего топ-менеджера завода Ивана Радченко. Каждая из сторон, которой принадлежит по 50% акций, обвиняет другую в попытке рейдерского захвата. В разбирательство уже вовлечены силовики. В конце недели в спор вступили чиновники правительства республики: так, вице-премьер Андрей Назаров публично занял сторону господина Скрипки, не дожидаясь решения судов.

Корпоративный спор акционеров ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин» перешел в публичную плоскость. В минувшую пятницу ситуацию вокруг предприятия обсудили на заседании общественного центра «Бизнес против коррупции» с участием вице-премьера республики Андрея Назарова. Конфликт между владельцами крупнейшего в РФ производителя пружин и рессор для автомобильной промышленности возник после смерти в июне ставропольского предпринимателя Ивана Радченко, владевшего 50% акций предприятия и занимавшего в нем должность генерального директора.

Второй акционер — магнитогорский предприниматель Владимир Скрипка, также владеющий 50% акций, обвиняет менеджмент завода и наследников господина Радченко в попытке рейдерского захвата. Причиной стал отказ в выдаче акционеру финансовых документов завода. Господин Скрипка в совещании участия не принял. Его представитель Фердинанд Багаутдинов заявил, что в ситуацию уже вмешались силовики. Так, после того, как Владимир Скрипка запросил у системного администратора завода резервную копию документов из программы «1С. Бухгалтерия», он был задержан сотрудниками полиции и теперь подозревается в коммерческом подкупе. Доследственную проверку проводит Следственный комитет, сообщил господин Багаутдинов. Действия топ-менеджмента завода, которые отказывают в выдаче бумаг акционеру, он назвал «провокационными» и расценил как попытку «отстранить одного из собственников завода от управления». Помощник адвоката Азат Махмутов добавил, что господин Скрипка подозревает руководство завода в выводе активов.

• Белорецкий завод рессор и пружин работает с 1941 года, производит продукцию для крупных автомобильных заводов РФ — групп «КамАЗ», «ГАЗ», «ЗИЛ», «Челябинского тракторного завода» и других. При выручке 1,58 млрд руб. в 2018 году, по данным «СПАРК-Инферфакс», чистая прибыль предприятия составила 267,7 млн руб., стоимость чистых активов — 684 млн руб. В 2018 году завод заключил пять госконтрактов на общую сумму 168,27 млн руб. Пакет Ивана Радченко находится в доверительном управлении АО «Ранд» (принадлежит Ивану и Антону Радченко).

Господин Скрипка подал в арбитражный суд Башкирии два заявления к БЗРП. Он просит обязать предприятие передать ему документы и информацию о его финансовом положении, а также признать недействительной некую сделку стоимостью 268,2 млн руб. Суд назначил разбирательство на 14 октября и 11 ноября.

В свою очередь, менеджмент завода называет действия акционера дестабилизирующими работу предприятия. Старший юрисконсульт БЗРП Альберт Басыров заявил на совещании, что располагает «достоверной информацией» о том, что «гражданин Скрипка и некие третьи лица поставили перед собой цель — довести предприятие до банкротства и сменить собственников».

Исполнительный директор предприятия Алексей Пахомов сообщил, что на одной из встреч Владимир Скрипка якобы заявил, что имеет «большой опыт с 90-х годов по обанкрочиванию предприятий» и пообещал «перенести этот опыт на Белорецкий завод рессор и пружин, чтобы управлять единолично». На встречу с администратором завода Владимир Скрипка приехал «с вооруженными людьми», отметил господин Пахомов. Отказ в предоставлении информации акционеру он объяснил тем, что не имеет таких полномочий.

Господин Басыров добавил, что в Краснодарском крае в отношении Владимира Скрипник расследуется уголовное дело по подозрению в попытке захвата другого совместного предприятия с Иваном Радченко — ООО «Кубанские деликатесы». Следователи изучают протокол собрания акционеров, которым был сменен директор компании. Представители второго акционера считают, что протокол был фальшивым. 4 октября, как сообщал ”Ъ-Кубань“, прибывшие на «Кубанские деликатесы» семеро вооруженных людей ранили двух охранников. Позже Владимир Скрипка опубликовал на сайте предприятия открытое письмо, в котором заявляет о своей непричастности к происшествию и подозревает попытку рейдерского захвата.

Судя по данным арбитражного суда Краснодарского края, в «Кубанских деликатесах» бизнесмену также было отказано в допуске к финансовой информации. Он пытается оспорить действия менеджмента, в том числе изменения организационной структуры и штатного расписания.

Вице-премьер Башкирии Андрей Назаров публично занял сторону Владимира Скрипки. Он раскритиковал сотрудников МВД, которые, по его словам, необоснованно задержали предпринимателя «мордой в траву», хотя могли просто пригласить для дачи показаний. «Когда инвестору не дают отчетность, это выглядит как минимум странно. Завод — его собственность. 400 млн руб. инвестировали в предприятие не менеджеры»,— отметил он и добавил, обращаясь к администрации предприятия, что их закрытость «настораживает». «На мой взгляд, инвестор прав»,— заключил вице-премьер.

Ситуацию вокруг завода решили заслушать также на ближайшем заседании инвестиционного совета с участием главы региона Радия Хабирова. Его дата не уточняется.

Генеральный директор компании «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, что у позиции Владимира Скрипник есть юридические основания. «Он крупный акционер и имеет право требовать любые документы о деятельности общества, а сотрудники завода этому препятствуют. Думаю, у него есть все шансы защитить интересы в судах»,— отметил эксперт.

Булат Баширов