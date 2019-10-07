Убийца полицейских в Париже похитил секретные данные

При обыске в доме бывшего работника префектуры полиции Парижа найдены диски, содержащие имена полицейских, служащих в контразведке. Вместе с ними хранились также пропагандистские материалы запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, сообщает агентство France Info.

С жены нападавшего обвинения в пособничестве пока сняты и она отпущена на свободу. Одним из мотивов этого решения стал звонок, который она сделала накануне нападения одной из сослуживиц мужа, чтобы предупредить, что он находится в странном и опасном состоянии.

Микаэль Арпон, убивший во время террористической атаки четырех полицейских, имел допуск к государственной тайне, действительный до 2020 года.

Подробнее о преступлении читайте в публикации “Ъ” «Убийство в парижской префектуре ранило чувства французов».

Алексей Тарханов, Париж