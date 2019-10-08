Выйти на «Перекресток»

Крупнейший российский ритейлер Х5 совершил крупную сделку в Перми, взяв в аренду сразу два объекта недвижимости обанкротившегося «Вивата»: здания ТЦ «Горный хрусталь» и гипермаркет «Виват» на шоссе Космонавтов, 65. В них откроются супермаркеты сети «Перекресток». Отметим, что в шаговой доступности от гипермаркета «Виват» расположен еще один крупный объект Х5 — гипермаркет «Карусель». Эксперты считают, что теперь за покупателя в Перми будут конкурировать два гипермаркета одного ритейлера.



Торговая сеть «Перекресток» (входит в компанию Х5 Retail Group) взяла в аренду крупнейшие активы обанкротившейся сети «Виват» — здания ТЦ «Горный хрусталь» на ул. Уральской, 85, и гипермаркет «Виват» на шоссе Космонавтов, 65. Владельцем объектов недвижимости бывшей сети являлось ООО «СБК Трейд», основной кредитор «Вивата». Согласно выписке из Росреестра, договоры об аренде гипермаркета «Виват» и «Горного хрусталя» были заключены 18 сентября и 13 сентября соответственно. Срок действия каждого договора — 10 лет.

В компании X5 Retail Group подтвердили заключение сделок: «Торговая сеть „Перекресток“ договорилась об аренде помещений на улице Уральской, 85, и шоссе Космонавтов, 65, для размещения супермаркетов. Сейчас на объектах ведутся ремонтные работы».

ООО «Виват-Трейд» было оператором крупнейшей пермской розничной сети магазинов «Виват». Банкротом компания была признана в 2017 году. Общая задолженность перед кредиторами — более 5 млрд руб. Летом этого года, после нескольких попыток продать недвижимость сети единым лотом, основной кредитор компании — «СБК Трейд» принял решение оставить имущество себе.

Сообщалось, что кредитору отошло имущество на 1,6 млрд руб.: земельные участки, склады, помещения. Отметим, что без торгов новый владелец реализовал за 250 млн руб. распредцентр «Вивата» группе «ЭКС» бывшего губернатора Олега Чиркунова. Остальные объекты, включая крупнейшие ТЦ («Горный хрусталь» и гипермаркет на шоссе Космонавтов, 65), в сентябре были зарегистрированы за ООО «СБК Трейд». При этом новый собственник не продавал объекты через публичные оферты на площадках вроде Avito, все сделки были оформлены кулуарно. В августе-сентябре общество продало пять встроенных помещений под магазины в Перми и одно — в Березниках.

Здание ресторана «Горный хрусталь», построенное в 1932 году, является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов РФ. В 2005 году «Горный хрусталь» приобрело ООО «Торговая компания „Виват“». В 2007–2010 годах здание реконструировали под ТРЦ, общая площадь объекта составляет 11 тыс. кв. м. Изначально при продаже на торгах стоимость здания и земельного участка под ним равнялась 321,9 млн руб.

В четырехэтажном гипермаркете «Виват» на шоссе Космонавтов, 65, площадью 7 тыс. кв. м располагались, кроме продуктового магазина (занимал два этажа), штаб компании и ряд производств. При продаже на торгах конкурсным управляющим объект вместе с земельным участком входил в один лот стоимостью 361,2 млн руб. Сейчас на Avito сдаются в аренду площади гипермаркета.

Опрошенные “Ъ-Прикамье” эксперты говорят, что размер ставки за аренду помещений в «Горном хрустале» и гипермаркете «Виват» зависит от площади сдаваемого помещения и местоположения в здании. «Для „якоря“ на первом этаже ставка, на мой взгляд, будет в диапазоне 700–850 руб. за 1 кв. м в месяц,— говорит гендиректор УК «Труменс-Групп» Елена Денисова.— На втором этаже ставка для „якоря“ будет примерно 450–650 руб. за 1 кв. м в месяц. Закассовая зона „мелкая нарезка“ — 2–3 тыс. руб. в месяц».

Директор ООО «Управление недвижимости „ЭКС“» Елена Жданова считает «Горный хрусталь» очень интересной площадкой с точки зрения его расположения и окружения. Госпожа Жданова предполагает, что примерный размер арендной ставки в ТЦ может составить 450–550 за 1 кв. м ежемесячно.

Здание гипермаркета на шоссе Космонавтов, 65, с точки зрения трафика посетителей эксперту представляется более сложным, чем «Горный хрусталь», из-за подъездов к объекту. Арендная ставка здесь может равняться 500–700 руб. за 1 кв. м. «Рядом и жилье есть, но своеобразная транспортная доступность точно будет оказывать влияние на трафик. Наличие рядом „Карусели“ тоже как-то будет влиять на продуктовую часть»,— поясняет госпожа Жданова.

Отметим, что в шаговой доступности от гипермаркета «Виват» находится гипермаркет «Карусель», также принадлежащий Х5 Retail Group. Пермские ритейлеры ранее заявляли, что эти два магазина буквально «пожирали» друг друга.

Елена Денисова считает, что местоположение «Карусели» и гипермаркета «Виват» рассчитано на покупателей, приехавших на транспорте, а это примерно одна целевая аудитория. «Поэтому, конечно, они будут делить выручку. Больше трафика будет оттягивать тот ТЦ, который сможет предложить большее количество услуг населению. То есть при грамотном заполнении здания бывшего „Вивата“ „Карусель“ по выручке просядет»,— поясняет гендиректор УК «Труменс-Групп».

Впрочем, Елена Жданова считает, что у «Перекрестка» и «Карусели» разная клиентура — категории «средний плюс» и «средний минус» соответственно. Поэтому, возможно, «соседствующие» магазины будут в какой-то степени дополнять друг друга.

В здании «Горного хрусталя», помимо «Перекрестка», смогут арендовать площади операторы электронной техники, детские магазины, общепит и развлечения. Из комплекса можно сделать полноценный ТЦ районного масштаба при правильном подборе арендаторов, говорит Елена Денисова.

Евгения Ахмедова