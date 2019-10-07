Авиакомпании ищут поддержки у Минтранса

Авиабилеты могут резко подорожать к концу года. Это произойдет, если авиаотрасль и дальше будет показывать убытки. Чтобы не допустить роста цен, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась к правительству с просьбой о господдержке, рассказал “Ъ FM” президент объединения Владимир Тасун, отказавшись раскрыть подробности. Операционный убыток авиакомпаний за первые полгода превысил 50 млрд руб. — это больше, чем за весь прошлый год.

И без роста цен изменить эту катастрофичную ситуацию едва ли получится, говорит главный эксперт института экономики транспорта Высшей школы экономики Федор Борисов: «В том состоянии, в котором на сегодня индустрия находится, нет оснований полагать, что через короткое время она снова не придет за помощью. В этом отношении нам необходимо предпринять некое волевое решение, готовы ли мы с этим что-то делать: цены должны вырасти, может быть, не на 30%, а несколько больше. При нынешних условиях отрасль генерирует большие убытки, просто еще есть проблемы избыточных емкостей, достаточно существенные. Очень высоки риски внутри отрасли, поэтому ситуация, в общем, достаточно сложная. Можно пойти по пути чисто рыночному — посмотреть, кто из участников не выживет, а потом рынок стабилизируется на каком-то новом объеме и новой цене, то есть как это случилось после ухода “Трансаэро”. Когда компания разорилась, цены, естественно, сразу выросли, объемы перевозок сократились. При том, что показатели снизились, для отрасли это был удачный год после разорения “Трансаэро”, потому что произошла определенная санация, и компании смогли повысить цену и заработать».

По данным газеты «Известия», участники рынка предложили правительству два варианта: либо помочь отрасли единовременной субсидией в 23 млрд. руб., либо сделать получение компенсаций за рост цен на авиакеросин проще. Эти меры помогут авиакомпаниям немного покрыть убытки, считает независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Впрочем, даже если бюджетных денег авиаотрасль не получит, ожидать подорожания билетов не стоит, добавляет он: «Задача у отрасли – получить какую-то помощь, неважно под каким видом, а дальше уже будет рост цен.

Может быть, они какие-то возьмут обязательства по не ограничению роста цен, но может и не возьмут, потому что в авиации традиционно цены вырастают настолько, насколько могут платить потребители.

Запретительные меры или, допустим, какие-то соглашения, как это действует в нефтяной отрасли, не практикуется. Тут это не работают, поэтому авиаперевозчики найдут способ, придумают какой-то тариф, маркетинговые уловки и прочее».

В то же время билетные операторы предупреждают, к концу года цены вырастут, даже если их не поднимут авиакомпании. Тем временем в Минтрансе, по-видимому, уже обратили внимание на просьбу участников авиарынка. В ведомстве заявили «Интерфаксу», что выступают за единовременную поддержку отрасли для компенсации части затрат авиакомпаний. Помимо этого, Минтранс тоже предложил снизить планку демпфера для авиакеросина с 48 тыс. руб. до 40 тыс. руб.

Глеб Силко