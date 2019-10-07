«Аэрофлот» планирует заказать 23 Airbus в 2021 году

Компания «Аэрофлот» объявила тендер на оформление лизинга на 12 лет 23 самолетов нового поколения Airbus A320/321 neo с поставкой в 2021 году, следует из документа, размещенного на сайте госзакупок.

Поставки планируется разбить на две партии. Первая подразумевает поставку восьми A321 neo на $936,5 млн, вторая — 15 A320 neo на $1,64 млрд. Общий объем средств, который компания готова выделить на оказание услуг, составляет около $2,6 млрд.

Airbus A321 neo является новейшим поколением семейства лайнеров. Вместимость самолета A320 neo — 180 пассажиров, дальность полета — 6,85 тыс. км. Вместимость A321 neo — 236 пассажиров, дальность полета — до 7,4 тыс. км. В России neo использует авиакомпания S7.