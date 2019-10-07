Сургутский ТРЦ «Аура» могут продать за 3,3 млрд рублей

Турецкая компания Renaissance Development уходит с российского рынка торговой недвижимости и продает свои торгцентры «Аура» в Сургуте и Ярославле. По сведениям «Ъ», покупателем выступает девелопер MallTech. Аналитик Accent Capital Алексей Смердов оценивает стоимость «Ауры» в Сургуте в 3,3–3,7 млрд руб., в Ярославле — в 4–4,5 млрд руб.

В Сургуте «Аура» открылась в 2012 году, ТРЦ находится на въезде в город, возле промышленного района, и занимает общую площадь 95 тыс. кв. м. Арендопригодная площадь обоих объектов составляет около 63 тыс. кв. м.

Подробнее о том, почему турецкий девелопер отказывается от торговых проектов в России, читайте в материале «Турецкий девелопер лишается «Ауры».