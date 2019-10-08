Диализ потеряли в капусте

В Саратовской области два руководителя районных больниц уволены после скандала с перевозкой больных пациентов на процедуру гемодиализа в не предназначенных для этого условиях. Речь идет о главврачах Краснокутской и Дергачевской районных больниц Михаиле Сабаеве и Шамиле Хусаинове. Больных везли в машине с овощами. Областные власти назвали произошедшее «вопиющим» случаем. Представители медучреждений говорят, что подобное стало возможны из-за отсутствия подходящего транспорта — больницы получают микроавтобусы «Газель», не могут проехать по межпоселковым ­дорогам.

Главные врачи Дергачевской районной больницы Шамиль Хусаинов и Краснокутской районной больницы Михаил Сабаев были освобождены от занимаемых должностей в связи с выявленными фактами доставки пациентов на процедуру гемодиализа в «неподобающих» условиях. Об этом „Ъ“ сообщили в министерстве здравоохранения Саратовской области.

В социальных сетях появился ролик, на котором видно, что люди едут в микроавтобусе, сидя на деревянных скамейках. В описании к ролику сказано, что в таких условиях пациенты краснокутской районной больницы едут на процедуры в диализный центр в Энгельсе. Расстояние от Красного Кута до Энгельса около 100 км, дорога туда и обратно занимает около четырех часов.

В министерстве здравоохранения Саратовской области отметили, что Краснокутская районная больница за последние несколько лет получила пять автомобилей скорой медицинской помощи, которые используются для оказания скорой помощи жителям района. «Для доставки жителей в специализированные клиники на гемодиализ используется другой транспорт, не выполняющий функции при организации экстренной медицинской помощи. В этом году из областного бюджета выделены средства на организацию доставки больных с хронической почечной недостаточностью в прикрепленные гемодиализные центры. У районных больниц есть возможность в том числе закупки данной услуги у сторонних организаций. Рассматривается вопрос предоставления районной администрацией для этих целей микроавтобуса, предназначенного для пассажирских перевозок»,— отметили в ведомтсве.

Аналогичный случай зафиксирован в Дергачевском районе. Там пациентов везли на гемодиализ в Энгельс (около 220 км) в «УАЗе», груженом капустой.

Министерству здравоохранения Саратовской области предложено в кратчайшие сроки провести всестороннюю служебную проверку по фактам недопустимого отношения к пациентам, указано в комментарии заместителя председателя правительства области по социальной сфере Сергея Наумова, который от своего имени принес извинения жителям Дергачевского района.

В минздраве области объяснили ситуацию в Дергачевском районе «недостаточным контролем» за ситуацией со стороны главного врача. «Очевидно, что хозяйственная и лечебная деятельности должны быть разграничены. В целом на текущий момент можем сказать, что для доставки жителей в специализированные клиники на гемодиализ используется транспорт, не выполняющий функции автомобилей скорой медицинской помощи при организации экстренной медпомощи. Но в любом случае поездка пациентов с достаточно серьезным и тяжелым заболевание должна соответствовать необходимому уровню комфорта»,— пояснили в ­ведомстве.

В этом году за счет федеральных средств Саратовской области было передано 15 автомобилей скорой помощи, планируется передать еще 17. Машины передаются в соответствии с распоряжением правительства РФ. В 2016–2017 годах станциям и отделениям скорой помощи передана 201 машина, в 2018 году — 33.

Опрошенные „Ъ“ главные врачи районных больниц отказались комментировать произошедшее. Руководитель одной одного из медучреждений на условиях анонимности сказал „Ъ“, что у медицинских учреждений нет иного транспорта, кроме «разваливающихся уазиков», для доставки пациентов с другие районы. «Между районами распределяют автомобили типа „Газель“ или „Форд“, а нам нужны УАЗы. У нас такие дороги, что по ним на другом транспорте не проедешь. Я так думаю, именно это заставило везти пациентов из Красного Кута в Энгельс на разваливающихся УАЗах. Что касается Дергачей, думаю, что главврач мог быть вообще не в курсе по поводу перевозки посторонних предметов в салоне. Это вопросы к водителю»,— уточнил собеседник „Ъ“.

Депутат саратовской областной думы Николай Бондаренко считает, что сложившаяся ситуация не является проблемой Краснокутского или Дергачевского районов, она характерна для Саратовской области и России в целом. «Для областных чиновников не секрет, на каком уровне у нас находится финансирование медицины в целом. Они не скрывают, что им велено держать курс на оптимизацию, под которой у нас подразумевается сокращение расходов. Отсутствие надлежащего транспорта — это и есть результат той самой оптимизации. Что касается главных врачей, я уверен, если бы на месте пациентов были чиновники, судьи или кто-то еще, главврач выделил бы им на поездку на гемодиализ совсем другой транспорт, свою служебную машину, к примеру»,— предположил ­парламентарий.

Марина Ковалева