Доходная медчасть

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вслед за главой Саратовской области Валерием Радаевым распорядился проанализировать доходы главных врачей медучреждений. Чиновники должны выяснить, занимается ли кто-то из руководителей больниц частной практикой и «откорректировать» их зарплаты «в сторону социальной справедливости». Главные врачи медучреждений говорят, что нарушений при начислении зарплат руководителям больниц нет. Эксперты отмечают, что запрета на ведение коммерческой деятельности для главврачей нет.

Вчера на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев распорядился проанализировать размер заработных плат медиков, в частности главных врачей больниц. Как пояснили в правительстве региона, управлению по контролю за исполнением управленческих решений обладминистрации предстоит выяснить, кто из руководителей бюджетных учреждений здравоохранения является владельцем частных клиник и медицинских кабинетов.

«Организуйте работу по главным врачам областных и районных больниц — у кого из них есть частные клиники и кабинеты. Если они есть, то сразу возникает вопрос: а на какие средства они построены? За заработную плату главного врача это сделать невозможно»,— цитирует господина Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

Анализу должны быть подвергнуты также размеры заработных плат заместителей главврачей и начальников отделений. Доходы руководящего состава, по словам губернатора, необходимо сопоставить с зарплатами рядовых врачей.

«Если там большой перекос, все должно быть откорректировано в сторону социальной справедливости»,— отметил пензенский губернатор.

Как писал „Ъ“, неделю назад с аналогичной инициативой выступил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. По его поручению в саратовском правительстве создана рабочая группа для проведения анализа обоснованности уровня заработной платы руководителей мед­учреждений. Ее возглавил председатель областного правительства Александр Стрелюхин. Чиновникам надлежит проверить достоверность и полноту представленных главврачами сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного ­характера.

Тему высоких доходов главврачей больниц ранее затронул председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он отметил, что ряд руководителей медучреждений «в месяц зарабатывают больше, чем депутаты и губернатор».

Согласно опубликованным на сайте министерства здравоохранения Пензенской области данным, самый большой доход за 2018 год получила главный врач ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» Галина Дерябина. Ее официальный доход составил 3 млн руб. На втором месте по объему заработанных средств оказался главный врач ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» Денис Бочарников с годовым доходом 2,43 млн руб. Доход его супруги в 2018 году составил 12 млн руб. Доход главврача ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» Валерия Савельева составил 2,3 млн руб. Годовые заработки других главврачей не превышают 2 млн руб.

Бывший главный врач ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н.Бурденко» Александр Никишин, уволенный в июле этого года, в 2018 году заработал 2,2 млн руб. Господин Никишин владеет ООО Медицинский центр «Медикус», выручка которого в 2018 году составила 24,9 млн руб. Руководитель ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой помощи» Владимир Атякшев, годовой доход которого указан в размере 950,2 тыс. руб., владеет ООО «Мир здоровья». Чистая прибыль общества в 2018 году составила 722 тыс. руб. Остальные руководители подотчетных министерству здравоохранения Пензенской области учреждений никакими коммерческим активами не владеют.

Главный врач Кузнецкой межрайонной детской больницы Галина Дерябина говорит, что зарплата главного врача в больнице «соответствует утвержденному положению». «Доплат, которые могут получать другие врачи — например, за дежурства — у главных врачей нет. Если губернатор считает нужным проверить, можно проверить. Наверное, это правильно в ситуации обостренного внимания к заработкам мед­работников»,— отмечает госпожа ­Дерябина.

Профессор кафедры трудового права Саратовской государственной юридической академии Владимир Абалдуев ранее говорил „Ъ“, что оснований для запрета на ведение коммерческой деятельности для главврачей нет.

Председатель комитета по социальной политике законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев говорит, что не сталкивался с тем, что доходы главных врачей больниц региона завышены. Он также отмечает, что «подход, наверное, правильный. С медициной у нас тяжелая ситуация и, если на фоне того, что на отрасль выделяются копейки, есть еще и коррупционная составляющая, надо с этим бороться. Если выяснится, что у главврачей есть бизнес, наверное, материалы передадут в прокуратуру, которая будет принимать решения»,— отметил господин Камнев.

Сергей Петунин