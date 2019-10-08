Госзаказ позвал на улицу

Рабочие одного из старейших оборонных предприятий Перми — машиностроительного завода имени Дзержинского (ЗиД) 18 октября намерены провести митинг. Коллектив хочет привлечь внимание «властей всех уровней» к ситуации на заводе. Основной партнер ЗиДа, кировский производитель зенитных ракет «Авитек», пока не заключил с заводом контракт на 2020 год. Из-за этого, как говорят на машзаводе, без работы могут остаться 75% сотрудников предприятия. Руководство «Авитека» считает, что заключить контракт мешает позиция ФНС — основного кредитора ЗиДа. Заказчик сомневается также, что завод сможет выполнить заказ в срок.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, представители коллектива ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» уведомили администрацию Перми о намерении провести митинг. Председатель профсоюзного комитета Рим Галимзянов рассказал, что коллектив намерен привлечь внимание властей всех уровней к тяжелой ситуации, в которой оказался завод. «Оборонного заказа на данный момент на 2020 год нет, люди рискуют оказаться на улице и без денег»,— сообщил господин Галимзянов. По его словам, мероприятие запланировано на 18 октября в сквере Дзержинского. Через три-четыре дня муниципалитет должен либо согласовать массовое мероприятие, либо отклонить.

Как говорят знакомые с ситуацией собеседники, сейчас на долю «Авитека» в стоимостном выражении приходится около 75% гособоронзаказа, который размещен на пермском предприятии. В 2018 году сумма контракта с кировским заводом составила около 1,1 млрд руб. При этом источники утверждают, что за отгруженную продукцию «Авитек» задолжал около 200 млн руб. В то же время, по их данным, заказчик может произвести оплату до конца текущего года. «Если договор заключен не будет, то, соответственно, 75% рабочих завода лишатся работы»,— говорит один из них.

По данным открытых источников, АО «ВМП „Авитек“» занимается изготовлением управляемых зенитных ракет для комплексов ПВО. В частности, производит ракеты 9М338 и 9М331 для ЗРК «Тор» различных модификаций. ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. В процедуре банкротства машиностроительный завод находится с 2005 года. По данным оценщика, на 30 августа 2019 года рыночная цена имущества ФГУП составила 2,778 млрд руб. Стоимость имущественного комплекса, который задействован в производстве и его обслуживании, составляет 2,3 млрд руб.

Как говорят источники „Ъ-Прикамье“, в конце сентября зампредседателя правительства Антон Удальев встречался с руководителем «Авитека» Александром Ивановым. В ходе встречи стороны обсуждали возможность размещения заказа на пермском предприятии. Отметим, что с 2011 по 2018 год господин Иванов был конкурсным управляющим ЗиДа. Ранее Александр Иванов говорил, что основной кредитор предприятия — ФНС списывает деньги по гособоронзаказу, перечисляемые кировским предприятием, в счет погашения задолженности. ФНС является основным кредитором ЗиДа и контролирует банкротство предприятия. По словам собеседника „Ъ-Прикамье“, если завод получит контракт, то готовая продукция сможет быть отгружена только в следующем году, так как предприятию необходимо заказать комплектующие у поставщиков. «Крайний срок — до конца октября»,— сообщил знакомый с ситуацией источник.

В Минпромторге пообещали „Ъ-Прикамье“ прокомментировать ситуацию позднее. Источник в правительстве дал понять „Ъ-Прикамье“, что власти отреагируют на намерение провести митинг.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время «Авитек» может создать собственную площадку по производству и испытанию радиовзрывателей. О ходе проекта в открытых источниках не говорилось. Также рассматривался вопрос о размещении их производства на предприятиях Кургана и Новосибирска. «Но здесь возникает вопрос, сколько будет стоить подготовка и организация производства, что отразится на цене изделий, и сколько это займет времени,— рассказывает один из оборонщиков.— Если у „Авитека“ и есть какой-то запас, он все равно не бесконечен, а предприятие должно выполнять заказ, в том числе и для иностранных заказчиков».

Руководитель «Авитека» подтвердил „Ъ-Прикамье“, что встречался с представителями краевых властей. «Мы обсудили текущую ситуацию, я высказал опасения по поводу выполнения заводом гособоронзаказа и обратил внимание на причины возникшей сейчас ситуации,— пояснил Александр Иванов.— Мешает позиция основного кредитора». По словам господина Иванова, он «практически готов» запустить производство взрывателей на „Авитеке“, хотя это технически сложный процесс. «Было бы хорошо и спокойно заключить контракт с заводом Дзержинского, но есть риски с его выполнением в плане денег и времени»,— говорит топ-менеджер.

Дмитрий Астахов, Валентина Ефремова