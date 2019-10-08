ОЗК скребет по сусекам

У государственной Объединенной зерновой компании (ОЗК) возник конфликт с совладельцем одной из своих структур — Рыбинского мукомольного завода (РМЗ), крупнейшего поставщика муки на северо-западе РФ. За счет дополнительного выпуска акций доля гендиректора и акционера предприятия Владимира Майника в РМЗ превысила 95%, а ОЗК — сократилась с 25,5% до 3,71%. Теперь госкомпания требует признать выпуск недействительным.

АО «ОЗК» (50% плюс одной акцией владеет государство, остальное у ВТБ) обратилось в арбитражный суд Ярославской области с требованием признать незаконным дополнительный выпуск акций АО «Рыбинский мукомольный завод» (РМЗ). Информация об этом есть в картотеке арбитражных дел. Соответствующее решение было принято на собрании акционеров РМЗ еще в декабре 2016 года без участия ОЗК. В результате гендиректор и совладелец РМЗ Владимир Майник увеличил свою долю на 35,08%, до более 95% акций. Пакет ОЗК в компании сократился с 25,5% до 3,71%.

Как отмечается в материалах дела, ОЗК долгое время не имела возможности контролировать действия РМЗ из-за нарушения порядка раскрытия информации. Так, на странице эмитента на сайте «Прайм.Раскрытие» последнее сообщение датируется ноябрем 2016 года. После того как 6 сентября 2019 года на счет ОЗК поступило 8,4 млн руб. в счет оплаты 3,71% акций РМЗ, госкомпания обнаружила сообщение о направлении требования о выкупе всех бумаг, говорится в материалах дела. Сейчас по заявлению ОЗК на действия с акциями РМЗ наложен запрет.

ОЗК выступает государственным агентом по продаже зерна, а также управляет более чем 20 предприятиями. РМЗ называет себя крупнейшим поставщиком муки на северо-западе России. По собственным данным, ежегодно перерабатывает более 65 тыс. тонн пшеницы, также управляет элеватором емкостью 14,5 тыс. тонн зерна. В 2018 году, по данным Росстата, выручка РМЗ выросла на 25%, до 303,5 млн руб., чистый убыток был 19,2 млн руб. Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Александр Осин оценил стоимость РМЗ в сумму до 250 млн руб.

Владимир Майник заявил “Ъ”, что дополнительный выпуск акций был необходим из-за «тяжелого финансового положения» РМЗ. По его словам, ОЗК тогда предложили выступить инвестором, но ответа от компании не было. Господин Майник считает, что управлявшей тогда 50% минус одной акцией ОЗК группе «Сумма» Зиявудина Магомедова актив был неинтересен, так как не выплачивал дивиденды. Весной 2018 года Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов были арестованы по подозрению в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате. В октябре того же года стало известно, что доля «Суммы» в ОЗК может отойти ВТБ, который сообщил о закрытии сделки в феврале. В ВТБ заявили, что поддерживают инициативу ОЗК по противодействию незаконным действиям в отношении ее активов. В компании на вопросы “Ъ” не ответили.

Партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин отмечает, что выпуск дополнительных акций часто используется для получения контроля над предприятием путем размытия долей прочих акционеров. ОЗК придется доказать нарушение своих прав на участие в собрании, где принимались оспариваемые решения, указывает адвокат Forward Legal Дарья Шляпникова. Но, по ее словам, у истца могут возникнуть сложности со сроком исковой давности: решение собрания можно оспорить в течение шести месяцев со дня, когда лицо, права которого нарушены, узнало или должно было узнать об этом. Гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин, впрочем, считает, что у ОЗК хорошие шансы вернуть акции на основании того, что компанию не пригласили на собрание. Принятые обеспечительные меры подтверждают этот прогноз, указывает он.

Алексей Полухин