«Республика» не держит главу

Бывший топ-менеджер K-Rauta и «О`Кей» Михаил Ахмедов продержался на должности руководителя сети магазинов «Республика» менее месяца. В сентябре его сменил выходец из компаний «Белый ветер цифровой» и «Связной Enter» Илья Тимченко. Господин Ахмедов не смог защитить свою стратегию повышения эффективности «Республики» перед владельцем Вадимом Дымовым, считают эксперты. Теперь Илье Тимченко на его месте предстоит заняться расширением ассортимента и разработкой магазинов нового формата.

О том, что Михаил Ахмедов покинул пост гендиректора сети магазинов «Республика», стало известно из данных ЕГРЮЛ. На его место пришел Илья Тимченко, который ранее занимал руководящие должности в закрытых сегодня сетях магазинов электроники «Белый ветер цифровой» и «Связной Enter». В пресс-службе «Республики» подтвердили назначение, отказавшись от дальнейших комментариев. Источник “Ъ” в компании говорит, что господин Тимченко приступил к обязанностям в начале сентября. «Республика» основана в 2006 году владельцем продуктовой группы «Дымов» Вадимом Дымовым. Сейчас бизнесмену принадлежит 97,1% ООО «Республика», остальным владеет Кирилл Кульбаба, следует из данных ЕГРЮЛ. Сеть специализируется на продаже книг, подарков, канцтоваров, элементов декора, посуды и еды, аксессуаров и т. д. По данным компании, в 2018 году ее выручка достигла 1,8 млрд руб.

Михаил Ахмедов возглавил «Республику» в этом августе, сменив на должности Илью Криворота, который проработал гендиректором сети последние пять лет. Ранее господин Ахмедов занимал пост коммерческого директора в ушедшей из России финской DIY-сети K-Rauta, а до того он курировал закупки в продовольственной сети «О`Кей». Причиной нового назначения в «Республике» называли опыт топ-менеджера в ритейле и желание господина Дымова изменить курс компании (см. “Ъ” от 13 августа). Связаться с господином Ахмедовым не удалось.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что Михаил Ахмедов не смог защитить стратегию развития бизнеса «Республики» перед собственником. Несмотря на существующие методы в HR-диагностике, проверки моделей компетенций и пр., иногда люди могут просто не сработаться, констатирует руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Источник “Ъ” в «Республике» утверждает, что перед Ильей Тимченко будут стоят задачи повышения эффективности бизнеса, с фокусом на процесс трансформации магазинов. В частности, новый топ-менеджер планирует расширить ассортимент сети за счет гаджетов, подарков, аксессуаров и пр., а также заниматься обновлением формата объектов, говорит он. Так, уточняет источник “Ъ”, новые точки «Республики» будут больше по площади, также возможно создание специализированной сети, к примеру, книжных магазинов, которые будут развиваться в комбинации с основным брендом. Кроме того, компания рассматривает возможность приобретения региональных книжных сетей для ускорения роста, добавил собеседник “Ъ”.

Как указывает Михаил Бурмистров, книжный бизнес сегодня находится в упадке, поэтому для экспансии в регионы лучше подходит модель франшизы. По оценкам издательства «Эксмо-АСТ», российский книжный рынок в 2018 году вырос на 7%, до 69 млрд руб. Но основными драйверами стали не бумажные, а электронные книги и аудиокниги.

Хотя у Ильи Тимченко хороший опыт с точки зрения расширения и работы с большим количеством товарных категорий, те же гаджеты — это очень конкурентная ниша, а категория хобби и подарков крайне требовательна с точки зрения широты ассортимента, добавляет господин Бурмистров. В целом, указывает эксперт, на рынке сегодня существует однозначный тренд на интегрированные форматы, например, сочетание торговли и зоны кафе. Если же расширение площадей «Республики» будет проводиться только за счет новых товарных категорий, сети вряд ли удастся сохранить существующую сегодня плотность продаж на 1 кв. м, предупреждает он.

Никита Щуренков