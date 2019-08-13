«Республика» финансов

Владелец группы «Дымов» Вадим Дымов нашел гендиректора для своей розничной сети «Республика», которая специализируется на продаже книг, подарков и аксессуаров. Им стал Михаил Ахмедов, работавший в DIY-сети K-Rauta до ее ухода из России. Новый глава «Республики» должен повысить операционную эффективность уже работающих магазинов.

Должность гендиректора сети магазинов «Республика», которую последние пять лет занимал Илья Криворот, перешла к Михаилу Ахмедову, рассказали “Ъ” в пресс-службе компании. Ранее господин Ахмедов занимал пост коммерческого директора в ушедшей из России K-Rauta. До этого он курировал закупки в продовольственной сети «О'Кей».

В «Республике» поясняли “Ъ”, что основной причиной нового назначения стали именно компетенция и большой опыт в сфере ритейла господина Ахмедова, а также намерение основного акционера, предпринимателя Вадима Дымова изменить курс компании. На новой должности ему предстоит заняться развитием торговой сети и улучшением финансовых показателей, добавляют в компании. О том, что новый руководитель займется повышением эффективности действующих процессов, говорит и гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, именно поэтому был выбран специалист с опытом коммерческого управления в рознице.

«Сейчас ключевые точки повышения эффективности "Республики" связаны в первую очередь с развитием розничных операций — пересмотром цен, промоакций, мерчендайзингом. Позитивные результаты Михаила Ахмедова будут зависеть от того, сможет ли он усилить команду именно в этом направлении»,— считает господин Бурмистров. По его мнению, первые результаты работы нового топ-менеджмента должны быть видны примерно через год: тогда должна увеличиться выручка с 1 кв. м торгуемых площадей и рост прибыльности в магазинах.

Сетью одноименных магазинов управляет ООО «Республика», основанное в 2006 году предпринимателем Вадимом Дымовым. Сейчас бизнесмену принадлежит 97,1% компании, еще 2,9% владеет Кирилл Кульбаба, следует из данных ЕГРЮЛ. Сеть специализируется на продаже книг, подарков, канцтоваров, элементов декора, посуды и еды, аксессуаров и т. д. По информации самой компании, в 2018 году ее выручка достигла 1,8 млрд руб. Вадим Дымов также является основателем и председателем совета директоров продуктовой группы «Дымов».

Решение о смене руководителя глава розничной практики в рекрутинговой Spencer Stuart Юлия Садовникова называет желанием основного владельца «Республики» Вадима Дымова использовать экспертизу топ-менеджера из продуктового ритейла в своей компании. «Продуктовые сети в России в целом наиболее сильно развили навыки управления большим количеством разных категорий, ассортиментом за последние 15–20 лет, а именно этот навык очень важен для маленькой сети, торгующей очень непохожими продуктами, от книг и подарков до товаров для дома и аксессуаров в одежде»,— уверена госпожа Садовникова.

Михаил Бурмистров считает, что кадровые перестановки в «Республике» назрели давно: прежний гендиректор Илья Криворот приходил в сеть в первую очередь для ее расширения. И эта задача выполнена, отмечает эксперт. «Бывший гендиректор сети Илья Криворот управлял компанией в течение пяти лет, за этот период сеть выросла с 17 до 37 магазинов, в том числе в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге»,— подтверждают в пресс-службе «Республики».

В 2018 году российский книжный рынок вырос на 7%, до 69 млрд руб., оценивали весной 2019 года в издательстве «Эксмо-АСТ». При этом к 2022 году его объем может достигнуть 88 млрд руб. Ключевыми драйверами на рынке в компании называли не бумажные, а электронные и аудиокниги. Самым крупным игроком на рынке остается федеральная сеть «Читай-город—Буквоед» с выручкой в минувшем году около 22,5 млрд руб.

Никита Щуренков