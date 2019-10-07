Более 200 самарских домов не подключены к отоплению

В Самарской области 201 дом не подключен к отоплению по состоянию на 7 октября. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

В муниципальных районах области все дома подключены к теплу, а в городских округах этот показатель составляет 98%. В Самаре без отопления находятся 189 домов, в Сызрани – 10 домов, в Тольятти – два дома. Причиной этого являются порывы, невыплаченные долги перед поставщиком и изношенность теплосетей. По наиболее проблемным объектам планируется решить вопрос до 11 октября.

Анастасия Юдина