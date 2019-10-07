Бизнес предлагает Силуанову пересмотреть систему налогов и льгот для МСП

Президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин предложил первому вице-премьеру — министру финансов РФ Антону Силуанову пересмотреть подходы к налогообложению и льготам для малого и среднего предпринимательства (МСП) из-за отмены с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Для упрощенной системы налогообложения (УСН) он предлагает «повысить действующий порог применения… со 150 млн руб. в год до 300 млн руб. в год с сохранением действующих налоговых ставок», а для патентной системы — рассмотреть возможность применения для всех видов деятельности, предусмотренных для ЕНВД, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо господина Калинина.

Предлагается также ввести вычет страховых взносов из суммы налога на патенте, а для бизнеса на УСН установить «минимальный размер площади помещения, не облагаемого налогом на имущество от кадастровой стоимости, в размере не менее 500 кв. м» с соответствующим налоговым вычетом. Помимо этого «Опора России» предлагает пересмотреть систему льгот, двукратно увеличив порог отнесения хозяйствующего субъекта к средним предприятиям по годовому размеру дохода и численности работников — с 2 млрд до 4 млрд руб. и с 250 до 500 человек.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов и президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин поддерживают господина Калинина в части необходимости изменения налоговых спецрежимов. Господин Титов согласен со многими пунктами письма, а также предлагает расширить пороговые значения для применения патента по доходам с 60 млн до 150 млн руб., по площади — с 50 до 150 кв. м, по числу занятых — с 15 до 50 человек. Для УСН бизнес-омбудсмен предлагает рассмотреть возможность снижения ставки, расширить применение льгот на региональном уровне для общепита, торговли и бытовых услуг, часть доходов от УСН передать в муниципалитеты и расширить возможности местных властей по настройке налога и другие послабления. Господин Катырин считает, что «стоит в целом пересмотреть специальные налоговые режимы для малых предприятий, ввести необлагаемый минимум для микробизнеса, позволить малым предприятиям по своему выбору становиться плательщиками НДС, предусмотреть плавный рост налоговой и административной нагрузки при переходе из категории малых в средние и крупные и наоборот».

Напомним, господин Титов уже выступал с идеей продления ЕНВД до 2024 года, однако правительство не намерено обсуждать продление режима. По мнению Минфина и ФНС, реальная налоговая нагрузка по ЕНВД в настоящее время составляет менее 1% выручки, и режим используется в основном для налоговой оптимизации.

Подробности — в материале “Ъ” «О ЕНВД и говорить нечего».