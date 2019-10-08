Больницу отремонтировали за счет покойников и боевиков

В Дагестане вынесен приговор бывшему главврачу больницы Ногайского района, уличенному в превышении должностных полномочий. Следствие выяснило, что Зармухамед Балигишиев похитил более 1,7 млн руб., потраченных якобы на лечение 247 человек. Как выяснилось, 230 из них оказались умершими к тому времени, а 15 числились в розыске за участие в боевых действиях в Сирии. В итоге господин Балигишиев отделался незначительным штрафом, а добиваться возвращения похищенных из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) средств суд предложил фонду в порядке гражданского судопроизводства.
Дело Зармухамеда Балигишиева, возглавлявшего районную больницу до октября 2017 года, Ногайский райсуд рассмотрел в особом порядке. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, попросив суд смягчить ему наказание.
В деле оказалось два эпизода превышения должностных полномочий (ст. 286 УК). Как выяснилось в ходе следствия, в 2015 году главврач Ногайской центральной районной больницы (ЦРБ) объявил электронный аукцион на ремонт больницы в селе Карагас. Интернет-торги выиграла компания «Агрострой-1», с которой был заключен контракт на 2,1 млн руб. При этом руководитель медучреждения знал, что часть работ уже была выполнена в 2013 году строительной компанией «Раис» — стоимость этих работ потянула на сумму 1,1 млн руб.
«Агрострою» досталось еще несколько контрактов по итогам аукционов.
В целом ущерб, нанесенный Ногайской ЦРБ действиями главврача, составил 5,3 млн руб.
Второй эпизод, инкриминированный господину Балигишиеву по той же ст. 286 УК, был связан с махинациями в сфере страхования. В течение нескольких лет главный врач ЦРБ отдавал оператору информационно-вычислительного центра больницы устные указания внести недостоверные сведения в реестр пациентов об оказанной им медицинской помощи.
Делалось это в тех случаях, когда сумма за оказанную больницей застрахованным пациентам помощь оказывалась меньше, чем предусмотрено месячным госзаданием. При этом руководитель больницы заверял свою подчиненную, что в случае необходимости подтверждающие сведения будут медработниками представлены.
В списке «пролеченных» 230 раз оказывались покойники — помощь, оказанная им, стоила страховым компаниям «Макс-М» и «ВТБ Медицинское страхование» более 882 тыс. руб.
Еще 15 пациентов оказались на поверку боевиками, которые числились в розыске за участие в боевых действиях на территории Сирии. «Лечение» боевиков обошлось более чем в 61 тыс.
Еще более 243 тыс. больница потребовала за оказание медицинской помощи двум собственным сотрудникам, которые на тот момент в ЦРБ уже не работали.
Гособвинитель, согласившийся на особый порядок рассмотрения дела, попросил суд учесть положительную характеристику и личность подсудимого и ограничиться штрафом в 50 тыс. руб.
Судья Абибулла Кулунчаков признал Зармухамеда Балигишиева виновным по обоим эпизодам и назначил штраф по каждому из них в размере 40 тыс. руб. Частичное сложение наказаний обернулось для него суммой в 50 тыс.
Ущерб в пять с лишним миллионов, нанесенный больнице фиктивными аукционами, был к тому времени полностью возмещен гендиректором «Агростроя» Абдулатипом Фараджевым, который был также осужден за эти махинации.
Учитывая, что представитель ТФОМСа на процесс не явился, и прислушавшись к доводам подсудимого, суд посчитал, что представителю истца необходимо произвести дополнительные расчеты и передать вопрос о возмещении ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ТФОМСа, ведомство обжаловало решение Ногайского райсуда.
просмотров: 56834
просмотров: 39677
просмотров: 38733
просмотров: 34685
просмотров: 26433