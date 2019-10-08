Больницу отремонтировали за счет покойников и боевиков Главврача в Дагестане осудили за превышение должностных полномочий

В Дагестане вынесен приговор бывшему главврачу больницы Ногайского района, уличенному в превышении должностных полномочий. Следствие выяснило, что Зармухамед Балигишиев похитил более 1,7 млн руб., потраченных якобы на лечение 247 человек. Как выяснилось, 230 из них оказались умершими к тому времени, а 15 числились в розыске за участие в боевых действиях в Сирии. В итоге господин Балигишиев отделался незначительным штрафом, а добиваться возвращения похищенных из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) средств суд предложил фонду в порядке гражданского судопроизводства.

Дело Зармухамеда Балигишиева, возглавлявшего районную больницу до октября 2017 года, Ногайский райсуд рассмотрел в особом порядке. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, попросив суд смягчить ему наказание.

В деле оказалось два эпизода превышения должностных полномочий (ст. 286 УК). Как выяснилось в ходе следствия, в 2015 году главврач Ногайской центральной районной больницы (ЦРБ) объявил электронный аукцион на ремонт больницы в селе Карагас. Интернет-торги выиграла компания «Агрострой-1», с которой был заключен контракт на 2,1 млн руб. При этом руководитель медучреждения знал, что часть работ уже была выполнена в 2013 году строительной компанией «Раис» — стоимость этих работ потянула на сумму 1,1 млн руб.

«Агрострою» досталось еще несколько контрактов по итогам аукционов.

В справки о стоимости выполненных работ неизменно закладывались крупные суммы за работы, которые были выполнены и оплачены двумя годами ранее.

В целом ущерб, нанесенный Ногайской ЦРБ действиями главврача, составил 5,3 млн руб.

Второй эпизод, инкриминированный господину Балигишиеву по той же ст. 286 УК, был связан с махинациями в сфере страхования. В течение нескольких лет главный врач ЦРБ отдавал оператору информационно-вычислительного центра больницы устные указания внести недостоверные сведения в реестр пациентов об оказанной им медицинской помощи.

Делалось это в тех случаях, когда сумма за оказанную больницей застрахованным пациентам помощь оказывалась меньше, чем предусмотрено месячным госзаданием. При этом руководитель больницы заверял свою подчиненную, что в случае необходимости подтверждающие сведения будут медработниками представлены.

За период с июня 2014 года по август 2017 года ложные данные вылились в сумму 1,1 млн руб.

В списке «пролеченных» 230 раз оказывались покойники — помощь, оказанная им, стоила страховым компаниям «Макс-М» и «ВТБ Медицинское страхование» более 882 тыс. руб.

Еще 15 пациентов оказались на поверку боевиками, которые числились в розыске за участие в боевых действиях на территории Сирии. «Лечение» боевиков обошлось более чем в 61 тыс.

Еще более 243 тыс. больница потребовала за оказание медицинской помощи двум собственным сотрудникам, которые на тот момент в ЦРБ уже не работали.

Всего страховые компании перечислили на счет Ногайской ЦРБ за «мертвые души» 1,1 млн руб., принадлежащих территориальному ФОМСу.

Гособвинитель, согласившийся на особый порядок рассмотрения дела, попросил суд учесть положительную характеристику и личность подсудимого и ограничиться штрафом в 50 тыс. руб.

Судья Абибулла Кулунчаков признал Зармухамеда Балигишиева виновным по обоим эпизодам и назначил штраф по каждому из них в размере 40 тыс. руб. Частичное сложение наказаний обернулось для него суммой в 50 тыс.

Ущерб в пять с лишним миллионов, нанесенный больнице фиктивными аукционами, был к тому времени полностью возмещен гендиректором «Агростроя» Абдулатипом Фараджевым, который был также осужден за эти махинации.

Что касается денег ТФОМСа, потраченных на боевиков и покойников, то подсудимый не согласился с гражданским иском, заявив суду, что все эти деньги были использованы на приобретение лекарств и ремонт больницы.

Учитывая, что представитель ТФОМСа на процесс не явился, и прислушавшись к доводам подсудимого, суд посчитал, что представителю истца необходимо произвести дополнительные расчеты и передать вопрос о возмещении ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе ТФОМСа, ведомство обжаловало решение Ногайского райсуда.

Юлия Рыбина, Махачкала