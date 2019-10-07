На должность главы Златоуста претендуют 18 человек

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на пост мэра Златоуста завершила прием заявок. Документы подали 18 человек, сообщает пресс-служба администрации города. Исполняющий обязанности мэра Алексей Карюков не стал участвовать в конкурсе.

Желание стать мэром Златоуста высказали челябинский предприниматель Виктор Легенчук, заместитель гендиректора завода «Стройтехника» Сергей Лукьянов, директор «ЖЭК №2» Владимир Воловников, замдиректора ООО «Жилищный сервис» Алексей Крутолапов, инженер Максим Пекарский, руководитель ООО «Альфа-сервис» Сергей Тронягин, экс-мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин, сотрудник РЖД Антон Воронов, менеджер ООО «Продторг» Виталий Шибанов, бывший руководитель СКР по Златоусту Андрей Морозов, директор коммунального предприятия Артем Медведев, предпринимательница Анастасия Любимцева, и.о. директора златоустовского филиала Фонда социального страхования (ФСС) Александр Белюшин, бизнесмен Марат Галлямов, мастер строительного участка ООО «УралСтройМонтаж» Михаил Сметанин, начальник управления экономики Белокатайского района Галимян Якупов, специалист по охране труда спортшколы №7 Павел Машутин, старший участковый УМВД России по Златоусту Антон Поляков.

Конкурс по выбору мэра Златоуста был объявлен 19 сентября. Прежний мэр Вячеслав Жилин в начале сентября ушел в отставку по собственному желанию. Сейчас обязанности главы города исполняет председатель собрания депутатов Алексей Карюков.

Первое предварительное заседание комиссии состоится 21 октября. 23 октября пройдет конкурсный отбор. Комиссия должна будет выбрать не менее двух претендентов на пост главы Златоуста. 24 октября депутаты проголосуют за предложенных кандидатов.