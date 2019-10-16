«Крайне важно уходить от модных решений»

Эффективное развитие ключевой для России отрасли добычи нефти и газа невозможно без применения современных технологий и методик. Сейчас на первый план в сфере оптимизации бизнес-процессов выходит тотальная цифровизация. О том, что в работе нефтегазовых компаний можно заменить искусственным интеллектом, существуют ли пределы развития этого направления и какие перспективы внедрения цифры в России, “Ъ” рассказал управляющий партнер консалтинговой компании Bright Денис Абакумов.

— Цифровизация — один из основных глобальных трендов. В России переход на цифру — дань моде или реальная необходимость?

— О цифровизации сейчас, на мой взгляд, не говорит только ленивый. А все, что актуально, становится модным. Поэтому, безусловно, российская цифровизация — это в какой-то степени дань моде, особенно когда о ней говорят люди, далекие от бизнеса.

Но если оставить хайп в стороне, то нужно признать, что сегодня любая сфера бизнеса, начиная с общепита и заканчивая тяжелой промышленностью, способна прирастать эффективностью за счет внедрения цифровых технологий. Фактически зарождается новая отрасль, способная заменить мозг человека в части выполнения простых аналитических действий и, что важно, заменить намного эффективнее, так как у «цифры» не существует границ ни по объемам, ни по охвату информации. «Цифра» никогда не спит, а ее продуктивность зависит лишь от количества «железа» и качества каналов передачи данных.

Главное, на мой взгляд, это живые бизнес-идеи. Как показывает практика компании Bright, процесс создания и реализации цифровых продуктов сродни стартапам, где риски «не попасть» огромны. Вы можете пройти длинный путь по разработке и внедрению цифровых смыслов, но в итоге не сможете достичь желаемого результата. Наш опыт показывает, что из десяти неплохих идей выстреливает в лучшем случае одна. И здесь важно задать себе вопрос, как построить процесс создания новых цифровых продуктов так, чтобы минимизировать затраты на неудачные проекты. Как отличать здравые идеи, которые действительно требуют вложения средств и ресурсов, от модных пустых деклараций и желания успеть освоить огромные бюджеты на волне цифрового хайпа.

— Какие основные преимущества перехода на цифру?

— Цифра — это замена алгоритмами тяжелых, однообразных бизнес-процессов, требующих большого вовлечения человеческих ресурсов, причем самых разных. Границ применения практически нет. Это может быть анализ любых массивов данных, подбор оптимальных решений по управлению ресурсами, прогнозирование спроса, роботизированный контроль, интеграция разных компаний в единое информационное поле и т. д.

Безусловным преимуществом является появление нового смысла — искусственного интеллекта. По сравнению с ERP-системами, которые успешно применяются в бизнесе с конца прошлого века в качестве «автоматизаторов» стандартных бизнес-операций, цифровые технологии способны выполнять нестандартные аналитические операции и выступать в роли подсказчика человеку, отвечающему за принятие определенных решений. Например, сбор и анализ данных о ходе выполнения производственного процесса с целью выявления узких мест и формирования предложений по их устранению.

Результатом перехода компаний на все более широкое применение цифровых технологий должно стать общее повышение их эффективности и конкурентоспособности. Причем иногда это могут быть кратный рост или такие изменения, без которых компания просто не выжила бы на рынке. А в некоторых случаях успешное применение цифровых технологий внутри компании может открыть нишу на внешних рынках, где окажется, что разработанный продукт имеет большой спрос и потенциал коммерциализации как новое самостоятельное направление.

— Цифровизация каких процессов в ТЭКе дает наибольшие результаты?

— ТЭК в настоящее время является одним из лидеров по применению цифровых технологий. В условиях нестабильных цен на нефть и ухудшающейся структуры нефтяных и газовых запасов борьба за эффективность давно уже стала повседневным направлением работы для многих российских компаний. Цифра — это как раз то поле, где эту эффективность можно создать. В частности, в докладе Минэнерго по развитию ТЭКа агрегированный показатель по эффекту от цифровизации составляет 10% на добычу.

Отрасль прирастает новыми профессиями «цифровых» директоров (CDO), создаются новые бизнес-процессы для поиска и реализации цифровых проектов, требующих agile-подходов (гибкая методология разработки программного обеспечения) и более легкого принятия решений по их финансированию, развитию и коммерциализации. Новым смыслом наполняются проекты по «интеллектуальным» месторождениям, где по цепочке пласт—скважина—производство—инфраструктура—сбыт создаются комплексные цифровые решения, взаимоувязанные и способные дать реальный эффект на добычу.

Следует отметить наличие большого потенциала повышения эффективности и снижения затрат на добычу нефти за счет внедрения технологий интеллектуального управления в связке с прогрессом в технологиях программного и аппаратного обеспечения, средств и каналов связи. Все это позволяет ускорить получение и обработку информации о работе фонда скважин и наземной инфраструктуры, управлять системой из одного оперативного центра и удаленно.

В некоторых компаниях создаются центры управления добычей для управления операционной деятельностью активов, основанной на реализации потенциала с применением новых цифровых инструментов: моделей ограничений, интегрированного моделирования и планирования, управления ТОРО, предиктивного анализа и т. д. Используются технологии искусственного интеллекта для сокращения издержек и увеличения жизненного цикла месторождения. Эти же технологии применяются для прогнозирования и предупреждения поломок оборудования.

Отдельное место отводится процессам платформатизации работ с подрядчиками, где используются различные средства видеонаблюдения: дроны, лазерные сканеры и др. Цифровые технологии позволяют соединять в единое информационное пространство все многообразие данных и интегрировать их в процесс принятия управленческих решений с минимальным участием человека. В частности, выполнять площадочный контроль строительных работ, измерять объемы отвалов и перемещенного грунта, координировать подрядчиков по организации логистики и дорожной безопасности, измерять объем используемых материалов и др. Таким образом, цифровизация в нефтяных компаниях позволяет осуществить переход на новый уровень координации операционной деятельности и оптимизации по цепочке производство—логистика—сбыт.

— Могут ли российские поставщики оборудования и софта обеспечить цифровизацию в России?

— Привлекательность цифровой отрасли заключается в том, что она новая. Цифровые продукты только создаются, потенциал роста огромен. Это еще не заполненная ниша, и порог входа в нее относительно низкий. Поэтому наши «цифровые» компании находятся сейчас в относительно равных условиях с точки зрения конкуренции с зарубежными. С другой стороны, везде в настоящее время идет огромная борьба за интеллектуальные ресурсы, мир становится более гибким, «бытовые» границы исчезают. Поэтому для России крайне важно создавать на этом этапе привлекательные условия для цифровой отрасли, чтобы кадры и компании развивались и оставались работать внутри страны, а не за ее пределами. А эффективное применение цифровых технологий позволит России конкурировать с остальным миром и за кадры, и за экономическое лидерство.

Помимо инфраструктуры и условий ведения бизнеса важнейшим элементом будет являться успех. Именно результаты отдельных цифровых проектов позволят говорить о развитии отрасли в целом. Если в ближайшие два-три года мы не создадим ни одного успешного проекта мирового уровня, то можно будет сказать, что эта возможность упущена. Поэтому крайне важно уходить от кастомизированных или модных решений и стремиться создавать коммерческие продукты с мировым спросом на них, что будет способствовать росту силы российских цифровых компаний в будущем.

— Что можно сказать о новых трендах в области цифровизации?

— Основные тренды в цифровизации обусловлены прежде всего развитием технологий. Многие бизнес-идеи не новы, но с приходом технологий появилась реальная возможность рассчитать за секунды то, на что раньше уходили годы. Прежде всего это Big Data как метод кластеризации, классификации и формирования прогнозов, который позволяет собирать и анализировать статистику абсолютно во всех прикладных областях. Например, зная, как часто люди болеют гриппом и в каких регионах, там можно больше продать вакцин. Или как, где и насколько часто используются тракторы К-700 на рудниках в Красноярском крае, после чего сделать вывод о том, надо ли инвестировать в покупку новых тракторов или достаточно перебазировать часть мощностей на 50 км севернее при сохранении эффективности производственного процесса.

Второе направление — искусственный интеллект. Это экспертные системы принятия решений. Сейчас есть возможность за секунды рассчитать гипотезы и ответвления от гипотез с нечеткой логикой. В мире выделяют пять основных направлений развития технологий искусственного интеллекта: компьютерное зрение, обработка естественного языка, виртуальные помощники, роботизация процессов и глубокое машинное обучение.

И третья сфера — системы моделирования. Возможность построить модель любого процесса и очень быстро понять его эффективность. Цифровой двойник — классический пример системы моделирования. Повышение уровня автоматизации в целом. Ключевая вещь — это устранение ошибок в рутинных операциях, обусловленных человеческим фактором.

Когда наступит предел эффективности внедрения цифры?

— Наверное, когда роботы заменят людей или если степень автоматизированности производственных процессов будет достигать 95% и больше. Если серьезно, то внедрение цифровых технологий будет неравномерным от компании к компании и от страны к стране. Потенциально «цифра» может еще сильнее увеличить разрыв между «лидерами» и «отстающими». Согласно некоторым прогнозам, передовые компании, использующие цифровые технологии, могут удвоить свою выручку к 2030 году, в то время как «отстающие» могут потерять до 20% доходов. При этом позднее внедрение «цифры» уже не приведет к подобному росту, так как все потенциальные выгоды будут извлечены «лидерами», и станет лишь способом выживания в новой среде.

Интервью взяла Ольга Матвеева